Ср, 30.09.2020
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Хендрик Эвертссон, режиссер сериала "Эстония" - находка, которая изменит все".

Севастова досрочно завершила сезон из-за травмы

Анастасия Севастова

ФОТО: Raul Mee

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова из-за полученной травмы в этом сезоне больше не выйдет на корт. Об этом сообщает программа латвийского телевидения Sporta studija.

Ранее стало известно, что Севастова не примет участия в "Ролан Гаррос", который в эти дни проходит во Франции. Передача Sporta studija в своём Instagram сообщила, что вторая ракетка пропустит не только Открытый чемпионат Франции, но и весь оставшийся сезон.

Причина - вывих задней мышцы левой ноги.

Текущий сезон для второй ракетки Латвии получилася неудачным. В десяти матчах тура лиепайчанка сумела победить лишь однажды - в первом раунде US Open.

В целом в этом сезоне Севастова выиграла в двух из 12 матчей. До победы в первом раунде Открытого чемпионата США теннисистка обыграла Серену Уильямс на Кубке Федерации.

В этом сезоне Севастовой ни на одном турнире не удалось пройти дальше второго раунда, а семь из восьми турниров для Анастасии завершились уже после первого матча.

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