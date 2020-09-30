Севастова досрочно завершила сезон из-за травмы

Ранее стало известно, что Севастова не примет участия в "Ролан Гаррос", который в эти дни проходит во Франции. Передача Sporta studija в своём Instagram сообщила, что вторая ракетка пропустит не только Открытый чемпионат Франции, но и весь оставшийся сезон.

Причина - вывих задней мышцы левой ноги.

Текущий сезон для второй ракетки Латвии получилася неудачным. В десяти матчах тура лиепайчанка сумела победить лишь однажды - в первом раунде US Open.

В целом в этом сезоне Севастова выиграла в двух из 12 матчей. До победы в первом раунде Открытого чемпионата США теннисистка обыграла Серену Уильямс на Кубке Федерации.

В этом сезоне Севастовой ни на одном турнире не удалось пройти дальше второго раунда, а семь из восьми турниров для Анастасии завершились уже после первого матча.