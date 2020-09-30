Севастова досрочно завершила сезон из-за травмы

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова из-за полученной травмы в этом сезоне больше не выйдет на корт. Об этом сообщает программа латвийского телевидения Sporta studija.
Ранее стало известно, что Севастова не примет участия в "Ролан Гаррос", который в эти дни проходит во Франции. Передача Sporta studija в своём Instagram сообщила, что вторая ракетка пропустит не только Открытый чемпионат Франции, но и весь оставшийся сезон.
Причина - вывих задней мышцы левой ноги.
Текущий сезон для второй ракетки Латвии получилася неудачным. В десяти матчах тура лиепайчанка сумела победить лишь однажды - в первом раунде US Open.
В целом в этом сезоне Севастова выиграла в двух из 12 матчей. До победы в первом раунде Открытого чемпионата США теннисистка обыграла Серену Уильямс на Кубке Федерации.
В этом сезоне Севастовой ни на одном турнире не удалось пройти дальше второго раунда, а семь из восьми турниров для Анастасии завершились уже после первого матча.
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