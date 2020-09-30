Пандемия ударила и по "Диснейленду": работу потеряют 28 тысяч сотрудников

Указывается, что такой шаг необходим, так как в "Диснейлендах" очень ограничено число посетителей, нет ясности по поводу будущего и того, как долго продлится пандемия коронавируса. Из-за пандемии "Диснейленды" терпят значительные убытки.

В первой половине этого года Disney закрыл все парки аттракционов, однако постепенно они открылись. Единственный парк аттракционов, так и не возобновивший работу, - это "Диснейленд" в Калифорнии.

"Мы приняли очень сложное решение - начать снижать рабочую силу в наших парках, а также других структурных подразделениях. Нужно добавить, что 67% занятых работают неполное рабочее время",

- указал руководитель отдела парков аттракционов Джош Дамаро.

Решение о снижении числа сотрудников не будет относиться к "Диснейлендам" в Гонконге, Шанхае, Токио и Париже.

"Диснейленд" в Гонконге на прошлой неделе открыл двери уже второй раз после закрытия. Первый раз парк вновь открыли в июле, однако он вскоре снова прекратил работу, принимая во внимание прирост случаев Covid-19.

Сейчас все парки, за исключением Калифорнии, работают, несмотря на то, что число посетителей ограничено ради дистанцирования.

С марта по июль потери Disney достигли 4,7 миллиардов долларов, а доходы упали на 85%, по сравнению с тем же периодом годом ранее.