Больше всего Литва инвестировала в Латвии - 1 миллиард евро

Больше всего Литва инвестировала в Латвии - 1 млрд евро. Ее инвестиции на Кипре составляют 845,7 млн евро, в Эстонии - 819,4 млн евро.

Прямые инвестиции Литвы в государствах-членах Евросоюза составили 87% всех инвестиций страны за рубежом, в странах еврозоны - 73%.

Поток прямых иностранных инвестиций Литвы за границей во втором квартале этого года был положительным и составил 35,5 млн евро, и это обусловлено ростом на 44,3 млн евро инвестиций в инструменты собственности.