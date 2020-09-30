Ср, 30.09.2020
Это (название Dzintars) им ни о чем не говорит. Они говорят: пришли мне какой-нибудь буклет, я спрошу у мамы, потому что я сам о таком никогда не слышал. Для меня это было немного неожиданно даже… Может оказаться, что на самом деле узнаваемость этого бренда в России довольно низкая и в основном только у аудитории старшего поколения. Улдис Илтнерс, совладелец MADARA Cosmetics
Улдис Илтнерс, совладелец MADARA Cosmetics

Больше всего Литва инвестировала в Латвии - 1 миллиард евро

Иллюстративное фото

ФОТО: MARIO CRUZ / EPA

Объем прямых инвестиций Литвы за рубежом в конце июня 2020 года составил 4,4 млрд евро, сообщает Департамент статистики Литвы.

Больше всего Литва инвестировала в Латвии - 1 млрд евро. Ее инвестиции на Кипре составляют 845,7 млн евро, в Эстонии - 819,4 млн евро.

Прямые инвестиции Литвы в государствах-членах Евросоюза составили 87% всех инвестиций страны за рубежом, в странах еврозоны - 73%.

Поток прямых иностранных инвестиций Литвы за границей во втором квартале этого года был положительным и составил 35,5 млн евро, и это обусловлено ростом на 44,3 млн евро инвестиций в инструменты собственности.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back