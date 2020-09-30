Ср, 30.09.2020
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1-я Олайнская средняя школа переходит на частично удаленное обучение

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

C учетом того, что во вторник у работника 1-й Олайнской средней школы был констатирован Covid-19, администрация школы для сокращения риска инфицирования приняла решение на время перейти на смешанную модель обучения, которая предусматривает частично удаленное обучение, сообщили агентству LETA в самоуправлении Олайнского края.

Занятия в 1-6-х классах будут проходить только очно, а в 7-12-х классах до 9 октября введено дистанционное обучение. Также будут прекращены занятия по интересам для всех классов.

Самоуправление сообщило, что случаи Covid-19 во вторник были констатированы как в 1-й, так и во 2-й Олайнской средних школах.

В каждой школе заболело по одному работнику.

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