В Литве за сутки зарегистрировано 115 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 57

За минувшие сутки в Эстонии было зарегистрировано 57 новых случаев Covid-19, в Литве - 115.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 2733 первичных теста на Covid-19, 57 дали позитивный результат.
По состоянию на утро 30 сентября в госпитализации нуждались 35 человек с коронавирусом, искусственная вентиляция легких требуется одному пациенту.
По состоянию на 13 сентября выздоровели 2605 человек.
В Эстонии сделано более 213 000 первичных тестов, из них позитивный результат дал 3 371 тест (1,58 процента).
С зимы в Эстонии в связи с коронавирусом умерли 64 человека.
Литва
За минувшие сутки в Литве выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество случаев заболевания достигло 4693, сообщило в среду Министерство здравоохранения Литвы.
Коронавирусом продолжает болеть 2217 человек, 2365 выздоровели.
Covid-19 в Литве унес жизни 92 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам.
В изоляции находится 23 981 человек.
С 1 июня в Литве выявлено 274 привозных случая.
За минувшие сутки проверены 6993 пробы на коронавирус. В целом проведено 774 987 тестов.
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