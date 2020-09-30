В Литве за сутки зарегистрировано 115 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 57

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 2733 первичных теста на Covid-19, 57 дали позитивный результат.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 46,28 случая на 100 000 жителей, сообщил в среду утром департамент здоровья Эстонии.

По состоянию на утро 30 сентября в госпитализации нуждались 35 человек с коронавирусом, искусственная вентиляция легких требуется одному пациенту.

По состоянию на 13 сентября выздоровели 2605 человек.

В Эстонии сделано более 213 000 первичных тестов, из них позитивный результат дал 3 371 тест (1,58 процента).

С зимы в Эстонии в связи с коронавирусом умерли 64 человека.

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество случаев заболевания достигло 4693, сообщило в среду Министерство здравоохранения Литвы.

Коронавирусом продолжает болеть 2217 человек, 2365 выздоровели.

Covid-19 в Литве унес жизни 92 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам.

В изоляции находится 23 981 человек.

С 1 июня в Литве выявлено 274 привозных случая.

За минувшие сутки проверены 6993 пробы на коронавирус. В целом проведено 774 987 тестов.