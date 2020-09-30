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Сегодня ассортимент косметики для ухода за кожей настолько обширен, что можно легко растеряться. При этом существует немало мифов о применении и выборе косметических средств… Как выбрать подходящую косметику и что такое дерматологическая косметика? Советует консультант по красоте BENU Aptieka Наталия Гаврильченко.

Действие, основанное на исследованиях

Наша кожа – это зеркало общего состояния нашего здоровья. Мы хотим видеть ее красивой, здоровой и сияющей. Большая роль в обеспечении хорошего внешнего вида и самочувствия нашей кожи принадлежит косметике, которую мы выбираем. Для того, чтобы достичь желаемого результата, косметика должна быть проверенной, эффективной и подходящей для нужд нашей кожи. Поэтому безопаснее всего выбирать дерматологическую косметику, так как ее состав проверен, а эффективность – научно протестирована и доказана в ходе исследований.

Дерматологическая косметика подходит для всех возрастов, и мужчинам, и женщинам. По запаху она очень нейтральна, без ярко выраженных женственных ароматов, и именно поэтому ее часто выбирают мужчины. Кроме того, у такой косметики нет лишних ароматизаторов, интенсивных запахов и других добавок, которые могли бы способствовать раздражению кожи.

Как выбрать себе наиболее подходящую косметику?

Как из многочисленных косметических брендов и продуктов выбрать наиболее подходящий именно Вам? Лучше всего начать с визита к специалисту, так как зачастую мы живем с довольно ложными представлениями о типе и состоянии своей кожи. Лучше всего определить тип и состояние кожи Вам поможет врач-дерматолог или проверка в аптеке. Такие проверки проводятся с помощью испытанной, сертифицированной аппаратуры. Она определяет эластичность кожи, уровень ее влажности, уровень меланина в коже – чтобы правильно выбрать солнцезащитные кремы, а также уровень кожного сала.

Заведите небольшой конспект о косметических средствах, которыми Вы пользуетесь, особенно, если пробуете образцы разных средств. Когда один из образцов закончился, и вы испытываете следующий, вы часто забываете, какими были ощущения во время применения первого. Поэтому желательно записывать, какое средство вам понравилось и показалось подходящим, и тогда в будущем Вам будет проще выбрать себе наиболее подходящее косметическое средство.

Мифы о дермокосметике

Миф: дерматологическая косметика предназначена для решения более серьезных проблем с кожей, а не для повседневного ухода за ней, ее рекомендует врач.

Это неправда. Любой бренд дермокосметики обеспечивает повседневный уход также и за беспроблемной кожей– увлажнение, омоложение или удовлетворение других нужд Вашей кожи. Дермокосметика – это не лекарство, поэтому при серьезных проблемах с кожей сначала нужно обратиться к врачу-дерматологу, который будет решать эти проблемы с помощью медикаментов. В свою очередь, косметика обеспечит уход, соответствующий типу и состоянию Вашей кожи.

Миф: в аптеках нет столь широкого ассортимента косметики, как в косметических магазинах.

Неверно. Сегодня в аптеках доступны признанные в мире и лучшие, зарекомендовавшие себя в течение длительного времени бренды, они надежны и проверены. Здесь Вы найдете подходящую косметику для всех возрастов, всех типов кожи и различных кожных проблем.

Миф: в аптеках нельзя купить косметику против старения.

Это не так. В аптеках имеется широкий ассортимент косметики против старения. Здесь можно приобрести косметику различных брендов, уделяющих особое внимание линиям средств против старения, предлагающих продукты как для лифтинга, так и для укрепления контура кожи и улучшения состояния кожи лица.

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