Одобрен проект заявления Сейма о непризнании Лукашенко легитимным президентом Беларуси

"Вновь заявляя, что президентские выборы, прошедшие 9 августа в Беларуси, не были ни свободными, ни справедливыми, Латвия не признает опубликованные белорусскими властями результаты выборов, и указывает на то, что мандат, основанный на этих результатах, не может считаться полученным демократическим путем и легитимным", - говорится в одобренном комиссией проекте заявления Сейма.

Документ был разработан после состоявшейся 23 сентября инаугурации Лукашенко, которая до последнего держалась в секрете и во время которой Лукашенко принес присягу на шестой срок полномочий, что еще больше усугубило политический кризис в Беларуси.

В проекте заявления решительно осуждаются действия властей Беларуси против мирных демонстрантов и жестокие репрессии, включая необоснованные преследования и даже пытки протестующих, обычных прохожих, журналистов и других представителей общественности во время мирных массовых протестов после президентских выборов.

В документе содержится призыв к белорусским властям немедленно прекратить насилие, репрессии и другие нарушения прав человека в отношении белорусского народа.

В проекте документа содержится призыв к немедленному введению всеобъемлющего, эффективного и своевременного режима санкций ЕС, который позволил бы привлечь к ответственности любое лицо или структуру, несущие ответственность за серьезные нарушения прав человека и злоупотребления властью в Беларуси.

Документ подготовлен в сотрудничестве с Министерством иностранных дел, и планируется, что Сейм рассмотрит его на внеочередном заседании 1 октября, которое еще должен созвать президиум парламента.