IKEA откажется от незаряжаемых щелочных батареек

Несколько современных сравнительных исследований Об оценке жизненного цикла, показывают, что негативное влияние щелочных батареек на экологию выше, чем у заряжаемых никель-металлогидридных аккумуляторов (NiMH), при использовании в домашних условиях для техники с высоким потреблением энергии, например игрушек, фонариков, колонок или фотоаппаратов.

Уже после 10 раз подзарядки заряжаемых батареек NiHM, выбор парниковых газов ниже, в сравнении с использованием щелочных батареек при той же мощности. После 50 подзарядок, использование заряжаемых батареек NiHM предпочтительнее в сравнении с щелочными батарейками из-за их влияния на окружающую среду.

"Покупатели, которым часто нужны батарейки, смогут заметно сэкономить, используя заряжаемые батарейки вместо обычных. Это вложение для экономии денег из вашего кошелька и вклад в благополучие окружающей среды. В прошлом году в IKEA на всех краях света было продано около 300 миллионов щелочных батареек, мы видим огромный потенциал вдохновить наших покупателей на постоянное использование заряжаемых батареек" - делится Рената Данте, руководитель отдела корпоративных связей IKEA Балтия.

По гипотетическим расчетам, если все покупатели IKEA начнут использовать заряжаемые батарейки, будут использовать их для приборов с высоким потреблением энергии, и зарядят батарейки 50 раз, количество мусора на мировом уровне сократиться на 5 тонн в год минимум.

Одну заряжаемую батарейку от IKEA можно заряжать до 500 раз, что заметно сократить количество батареек в контейнере для отходов.

"Мы на пути - мы хотим вдохновлять жить устойчивой, экологичной жизнью с заботой о себе и о планете. Решение об отказе от щелочных батареек, это один шаг на этом интересном пути - мы предлагаем нашим покупателям, продлить жизнь товаров, материалов и сократить отходы", - говорит Данте.

Это глобальное решение касается щелочных батареек. На данный момент литий-ионные батарейки-таблетки остаются в продаже, ввиду необходимости таких батареек для некоторых товаров, которые есть в ассортименте IKEA.