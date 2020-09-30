"Мне тяжело ходить". Серена Уильямс, скорее всего, не вернётся на корт в этом сезоне

На сайте "Ролан Гаррос" указано, что Пиронкова без борьбы вышла в третий раунд, а Уильямс присуждено техническое поражение.

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" призналась, что не смогла полностью восстановиться после травмы, полученной на US Open. По словам американки, скорее всего, она не выйдет на корт в этом сезоне.

"Мне сейчас сложно даже ходить. Я чувствую, что не смогла бы сыграть много матчей на этом турнире - это знак, что нужно восстанавливаться. Думаю, мне нужно шесть недель просто сидеть и ничего не делать", - приводит слова 39-летней Уильямс сайт турнира.

В первом раунде "Ролан Гаррос" Уильямс обыграла соотечественницу Кристи Ан со счётом 7:6 (7:2), 6:0. Пиронкова в третьем круге встретится с победительницей матча Барбора Стрыцова - Барбора Крейчикова.

В этом году на "Ролан Гаррос" будет новая чемпионка, так как победительнца прошлого турнира австралийка Эшли Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.