В Зиепниеккалнсе обнаружили нелегальную заправку

Полицейские отреагировали на полученную информацию и 29 сентября проверили указанный адрес, где обнаружили незаконное хранилище дизельного топлива - примерно полторы тонны. Таким образом полиция остановила и предотвратила преступные деяния, наносящие ущерб государственному бюджету.

ФОТО: Valsts policija

Там же в административном порядке был задержан мужчина 1971 года рождения. Он свою вину признал, однако свои действия нарушением не считает.

Отметим, что за такое нарушение грозит предупреждение или штраф для физического лица от до 140 штрафных единиц, а для юридического лица - до 1420 штрафных единиц.

Назначена экспертиза, которая покажет, можно ли использовать изъятое топливо в народном хозяйстве или же его стоит уничтожить.