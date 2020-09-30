Ср, 30.09.2020
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Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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Футбольный клуб "Рига" построит современную спортивную базу и стадион на 5000 мест

ФОТО: KSS

Футбольный клуб "Рига" начал развитие собственной инфраструктуры. Планируется, что в течение трёх лет в Пиньки появится новый стадион на 5000 зрителей с новейшим искусственным покрытием, системой полива и подогревом, чтобы можно было проводить матчи в холодное время.

"Рига" в данный момент создаёт свою спортивную базу в Пиньки, а также развивает футбольную академию. Эти идеи планируется реализовать в течение трёх лет.

Вопрос с собственной спортивной базой - один из самых актуальных. В настоящее время команда тренируется и проводит матчи на арендованном стадионе "Сконто". Генеральный директор команды Александр Пронин отметил, что поиски постоянного места для "Риги" ведутся с момента основания клуба в 2014 году.

В этом году наконец был подписан контракт о создании спортивной базы в Пиньки и строительные работы уже начались.

На территории в 15 гектаров появится не только стадион вместимостю 5 тысяч зрителей, но и три футбольных поля с гибридным покрытием. Именно такие поля используют на тренировочных базах мадридского "Реала" и лондонского "Тоттенхэма".

Планируется также строительство двух полей для пляжного футбола, гостиницы, а также апартаментов для длительного проживания футболистов. Не обойдётся также без тренажёрного зала и бассейна, чтобы спортсмены могли восстановиться после тяжёлых матчей и тренировок. Кроме того, будет построен полноценный манеж на 1000 сидячих мест.

Параллельно этому продолжается благоустройство стадиона "Сконто", где была установлена новая система полива, отремонтированы раздевалки, ложи, крыша и обновлено освещение.

Футбольный клуб "Рига" два года подряд становился чемпионом Латвии по футболу и в текущем сезоне лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 6 очков.

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