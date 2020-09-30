Ср, 30.09.2020
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  • Несколько врачей Кулдигской больницы отправлены на карантин - из-за нечестного пациента

Несколько врачей Кулдигской больницы отправлены на карантин - из-за нечестного пациента

Фото иллюстративное.

ФОТО: THILO SCHMUELGEN/REUTERS

Из-за предоставления пациентом ложной информации о прямом контакте с больным Covid-19 ряд специалистов Кулдигской больницы отправлены на карантин, поэтому в больнице сокращен прием неотложных пациентов со внутренними заболеваниями, сообщила агентству LЕТА представитель медучреждения Сигнета Лапиня.

Ограничения введены на две недели. Информация о намеренно предоставившем ложную информацию лице передана в Государственную полицию.

Приемное отделение продолжит прием детей и оказание помощи пациентам, которым требуется хирургическая, гинекологическая помощь и срочные реанимационные мероприятия, а также рожающих женщин.

Руководству Кулдигской больницы пришлось вдвое сократить количество коек в отделении внутренних болезней - до 20. Пациентов этого профиля Служба неотложной медицинской помощи будет доставлять в другие больницы.

Кулдигская больница напоминает, что для того, чтобы врачи и специалисты могли успешно работать во время эпидемии Covid-19, пациенты должны предоставлять правдивую информацию. В больнице ежедневно проходят лечение более 50 пациентов с различными заболеваниями, и многие из них принадлежат к группам риска.

"Как только один из специалистов больницы вступает в контакт с инфицированным человеком, все контактные лица, связанные со специалистом, должны быть помещены на карантин. Ежедневно это большое количество пациентов и коллег. И это очень опасно, потому что лечение в больнице проходят многие пациенты из групп риска. К тому же, если на карантин отправляется ряд специалистов, отделения больницы больше не могут полноценно работать и приходится принимать решение об их кратковременном закрытии", - заявила главный врач больницы Светлана Серпане.

Кроме того, предоставление ложной информации, из-за которого подвергаются риску пациенты и персонал больницы, является наказуемым деянием. Люди, вернувшиеся из-за границы или находившиеся в непосредственном контакте с человеком, инфицированным Covid-19, должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию, не покидая места своего проживания и не встречаясь с родственниками и друзьями. Симптомы болезни проявляются не сразу, но вирус очень заразен, подчеркнули в больнице.

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