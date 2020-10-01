Чт, 1.10.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Ольга Бузова с криками "Никогда ничего не бойтесь" стала трендом в TikTok

Ольга Бузова

ФОТО: https://www.instagram.com/buzova86/?hl=en

В TikTok появилось видео Ольги Бузовой, в котором певица во время концерта кричит со сцены своим поклонникам напутствия. Видео моментально разлетелось по Сети и стало трендом TikTok.

Пользователь therealplaydalnoboy опубликовал в своем аккаунте TikTok видео, в котором Бузова кричит со сцены: "Никогда ничего не бойтесь. Кайфуйте, жизнь одна".

@therealplaydalnoboy

Знакомо?😂 ##бузова ##краш ##жиза

♬ Никогда ничего не бойтесь - Nick Dekan

Видео вызвало бурную реакцию в Сети, многие пользователи TikTok сняли пародийные ролики с разными ситуациями из жизни, используя аудиодорожку с криками Бузовой.

@kamillasabaeva

##ре ##рекомендации ##хочуврек ##бузова

♬ Никогда ничего не бойтесь - Nick Dekan
@rasamaha7 ♬ Никогда ничего не бойтесь - Nick Dekan
@mikhaelloo3

Знакомо? 😂 отправь подруге

♬ Никогда ничего не бойтесь - Nick Dekan

Некоторые знаменитости также не смогли пройти мимо такого тренда. Блогер Анастасия Ивлеева опубликовала коллаж, в котором соединила сразу два видео, в одном Ольга говорит фразу: "Даже если здесь соберутся все самые прекрасные девушки мира, их крик не заглушит моего шепота", а сверху наложила напутствие Ольги со сцены сорвавшимся голосом: "Кайфуйте, жизнь одна!".

Солист группы Little Big Илья Прусикин и комик Данила Поперечный также присоединились к пародиям. У себя в Instagram-сториз Данила Поперечный опубликовал видео с криками: "Кайфуйте, жизнь одна!". Сториз, правда, по истечению суток пропало.

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