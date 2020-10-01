Ольга Бузова с криками "Никогда ничего не бойтесь" стала трендом в TikTok

Пользователь therealplaydalnoboy опубликовал в своем аккаунте TikTok видео, в котором Бузова кричит со сцены: "Никогда ничего не бойтесь. Кайфуйте, жизнь одна".

Видео вызвало бурную реакцию в Сети, многие пользователи TikTok сняли пародийные ролики с разными ситуациями из жизни, используя аудиодорожку с криками Бузовой.

Некоторые знаменитости также не смогли пройти мимо такого тренда. Блогер Анастасия Ивлеева опубликовала коллаж, в котором соединила сразу два видео, в одном Ольга говорит фразу: "Даже если здесь соберутся все самые прекрасные девушки мира, их крик не заглушит моего шепота", а сверху наложила напутствие Ольги со сцены сорвавшимся голосом: "Кайфуйте, жизнь одна!".

Солист группы Little Big Илья Прусикин и комик Данила Поперечный также присоединились к пародиям. У себя в Instagram-сториз Данила Поперечный опубликовал видео с криками: "Кайфуйте, жизнь одна!". Сториз, правда, по истечению суток пропало.