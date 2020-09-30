ФОТО: Publicitātes foto

Наступление холодной погоды отражается не только на нашем гардеробе, но и на питании. Мы часто слышим и замечаем, что осенью начинаем больше есть, да и физкультурой, увы, занимаемся намного меньше. Уже не так просто, как летом, отправиться солнечным днем на пробежку в парк или лес, поиграть в мяч на пляже или собраться в велопоход всей семьей. Как мотивировать себя придерживаться здорового образа жизни? Начните с проверки состава своего тела!

Консультант по красоте BENU Aptieka Наталия Гаврильченко поясняет: современный образ жизни внес существенные коррективы в повседневные привычки людей. Мы намного больше времени проводим сидя, пользуясь смарт-устройствами, меньше двигаемся и намного больше употребляем в пищу переработанные и нередко чрезмерно подслащенные продукты. Кроме того, с окончанием теплого сезона мы намного чаще “грешим”, балуя себя отнюдь не полезными лакомствами…

Все это серьезно сказывается на нашем самочувствии – появляются усталость, лишний вес, сокращается мышечная масса. К тому же, все мы отличаемся друг от друга, поэтому, чтобы успешнее внести коррективы в свой образ жизни и выбрать для себя наиболее подходящий путь, начать нужно с проверки состава своего тела.

Что определяет проверка состава тела?

Проверка состава тела позволяет определить не только вес, ИМТ (соотношение массы тела и роста), процентное отношение жировой массы к общей массе тела, но и процентное содержание воды в организме, мышечную массу, костную массу, биологический возраст и количество висцерального жира.

Эту проверку проводят профессиональные консультанты по здоровому питанию и фармацевты, которые также объяснят полученные показатели и дадут индивидуальные советы по здоровому образу жизни, питанию, физической нагрузке и рекомендуемым пищевым добавкам.

Почему это важно?

Н. Гаврильченко подчеркивает: такая проверка помогает увидеть общую картину – состояние мышц, количество жира, в том числе внутреннего, что очень важно! Мы также получаем информацию о костной массе, видим отдельно мышечную массу для каждой руки и ноги, что не только интересно, но и полезно. В результате мы можем понять, какие коррективы нужно внести в рацион и физическую активность. К тому же, мы узнаем процентное содержание воды в организме, что весьма актуально, поскольку, несмотря на часто звучащие напоминания о необходимости потреблять достаточное количество воды, люди, к сожалению, в основном пьют ее все еще слишком мало. Получив эти данные о своем организме, мы сможем намного лучше понять, что делать дальше. Кроме того, на месте также можно получить консультацию и дальнейшие рекомендации.

Поставьте перед собой разумные цели!

Здоровый образ жизни – это не проект на одну неделю или месяц. Это изменение привычек, которое дает устойчивые результаты и становится образом жизни. Консультант рекомендует – задайтесь целью изменить образ жизни, но не резко и кратковременно (это не даст стабильного эффекта и может привести к серьезным отрицательным последствиям), а осознанно и постепенно. Регулярно, например, раз в полгода, следите за тем, как изменился состав вашего тела. Так вы сможете не только наблюдать за своими достижениями, но и каждый раз обсудить с консультантом, что для вас наиболее предпочтительно на этом этапе.

Где можно пройти проверку?

Проверку состава тела можно выполнить в аптеках BENU в Риге, а также в Елгаве и Саласпилсе. Записаться можно на домашней странице аптеки, выбрав наиболее удобные для вас время и место.

Обратите внимание! Для проверки нужно встать босыми ногами на весы. Вместе с консультацией проверка занимает неполные полчаса. Данная проверка запрещена беременным и людям, у которых установлен кардиостимулятор.