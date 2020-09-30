Видео ⟩ И такое бывает: курьер Bolt чудом не угодил под колеса автомобиля Bolt

На записи с видеорегистратора автомобиля, опубликованной в группе Facebook EZ-дуны, заснято, как возле дома на Палдиском шоссе, 29 автомобили останавливаются перед пешеходным переходом. Слева дорогу начинает переходить пешеход, а справа - курьер Bolt на велосипеде.

Неожиданно мимо остановившихся машин в самом правом ряду пролетает через пешеходный переход красный автомобиль с логотипом Bolt. Курьер на велосипеде быстро успевает опереться на ногу и автомобиль Bolt проезжает всего в нескольких десятках сантиметров от него.