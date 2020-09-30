В Беларуси возмущены арестом баскетболистки Елены Левченко

"Это максимальное возможное наказание (за это нарушение. - Ред.). Судья обосновала его тем, что ранее Левченко привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. После оглашения приговора в зале кричали "Позор!", - адвоката Михаила Кирилюка переполняют при оценке приговора его подзащитной Елены Левченко.

Известной белорусской баскетболистке дали 15 суток ареста за участие в санкционированных массовых акциях, которые не стихают в Беларуси после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Коллеги-спортсмены возмущены приговором Левченко и некоторые даже в знак протеста отказывают принимать участие в соревнованиях.

Елену Левченко задержали в аэропорту

Елену Левченко задержали утром в среду, 30 сентября, в минском аэропорту перед вылетом на плановую реабилитацию. Через несколько часов состоялся суд, проходивший по видеосвязи - сама спортсменка в это время находилась в Центре изоляции правонарушений (ЦИП) на улице Окрестина.

В ближайшее время ее адвокат собирается обжаловать решение суда. По мнению Кирилюка, в ходе административного процесса имели место ряд нарушений. Пока же Левченко остается в ЦИП.

"На Окрестина человеку с ее ростом просто трудно разместиться. Там даже нет подходящей кровати. Но Елена не теряет присутствия духа, рассказывала, что в соседних камера пели "Купалинку". Это, по ее словам, вдохновляет, она гордится белорусским народом", - сообщил Михаил Кирилюк в интервью DW.

Гандбольный клуб в знак протеста отказался выходить на матч

Когда стало известно, что Левченко привезли в ЦИП, на Окрестина собралось около 100 человек, почти 30 из них присутствовали на суде. Белорусский кикбоксер Иван Ганин во время тренировки узнал о задержании баскетболистки: "Это был шок. Обидно, что Лену сняли с самолета, не дали съездить на реабилитацию перед новым сезоном. Но она сильная, думаю, что после этой ситуации станет еще сильнее. Мы все, кто пришел на Окрестина и в суд, хотим выразить Лене свою поддержку".

В числе пришедших был и главный тренер минского гандбольного клуба "Витязь-Леон" Константин Яковлев. "Очевидно, что все дела, которые сейчас будут открыты против спортсменов, готовились заранее. Мы возмущены и готовим обращение к международному спортивному сообществу", - заявил Яковлев DW.

По его словам, белорусские спортсмены хотят призвать коллег бойкотировать все соревнования, которые будут проводиться в Беларуси. "Я как тренер гандбольного клуба "Витязь-Леон" могу сказать, что, скорее всего, ближайшей игры не будет, ведь в любой момент и меня могут задержать. Хотя страха нет: если ты сегодня в Беларуси за убеждения побывал в тюрьме, значит, ты честный человек".