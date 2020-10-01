Надаль играет в часах за миллион долларов. В них нет ни золота, ни бриллиантов

То, что звёзды тенниса частенько появляются на корте в дорогущих часах - это факт. В этом нет ничего нового и удивительного. В своё время разные СМИ обращали внимание на часы Наоми Осаки и Серены Уильямс, которые оценивались в несколько десятков тысяч евро. Похоже, испанец Рафаэль Надаль переплюнул всех.

Уже на прошлогоднем "Ролан Гаррос" Надаль отметился своими часами, которые стоили 913 000 долларов США (780 117 евро), однако в этом году известный испанский теннисист превзошёл сам себя.

Надаль и бренд Richard Mille сотрудничают уже десять лет и именно к юбилею дружбы компания сделала эти часы.

Часы теннисиста стоят 1 000 500 долларов США (854 882 евро). Модель называется RM 27-04 Tourbillon Rafael Nadal и в мире таких всего 50 экземпляров. В часовой индустрии Richard Mille называют болид "Формулы-1" для запястья.

Циферблат RM 27-04 имитирует поверхность теннисной ракетки. Вдоль и поперёк него натянут 0,27-миллиметровый плетёный стальной трос, который удерживает весь часовой механизм, пишет Sports.ru.

Столь дорогая цена для часов без без драгоценных камней и металлов объясняется их сверхтехнологичностью. Благодаря тросовой конструкции корпус RM 27-04 выдерживает перегрузку более 12 000 g. Новые часы Надаля сидят на красивом голубом ремешке и весят всего 30 граммов.

Отметим, что в новеньких часах Надаль уже успел преодолеть два раунда "Ролан Гаррос", обыграв белоруса Егора Герасимова и американца Маккензи Макдональда.