Латвия может ослабить требования самоизоляции для возвращающихся из-за границы

Она прогнозирует, что в пятницу Латвия превысит пороговый показатель - 16 случаев на 100 000 населения.

Винькеле предполагает, что в этом случае можно ввести ранее обсуждавшийся сценарий, то есть самоизоляцию не нужно будет соблюдать при возвращении из стран с 14-дневным показателем заболеваемости 25 случаев на 100 000 населения. Сейчас пороговый показатель для самоизоляции составляет 16 случаев на 100 000 населения.

Министр допускает, что в случае дальнейшего роста заболеваемости этот показатель может быть повышен и до 50, но главный инфекционист Минздрава Уга Думпис пока оценивает такой скачок как поспешный.

Эпидемиолог SPKC Юрий Перевощиков добавил, что при повышении порога самоизоляции до 25 случаев на 100 000 населения это коснется трех стран - Кипра, Лихтенштейна и Финляндии, что по существу ничего не изменит.

Винькеле признала, что с ростом заболеваемости Латвии придется пересмотреть, "насколько свободно мы живем". Ближайшими принимаемыми мерами могут стать требование носить маски, пересмотр допустимого количества людей на мероприятиях, ограничения для заведений общественного питания и, как последний шаг, возвращение к удаленной учебе.