Пакьяо согласился на бой со скандальным Макгрегором

Известный филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо согласился встретиться на ринге с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщил ассистент Пакьяо Джейк Джоусон.
"Пакьяо решил подраться с Макгрегором. Львиную долю выручки Мэнни направит на помощь жителям Филиппин, которые столкнулись с коронавирусом", - приводит слова Джонсона издание Bloody Elbow.
Ранее Оди Аттар, менеджер Пакьяо и Макгрегора, сообщил, что поединок между ними более чем реален. Отмечается, что бой может состояться в конце декабря или в начале января.
32-летний Макгрегор за время своей карьеры принял участие в одном профессиональном боксёрском поединке. В 2017 году Макгрегор провёл поединок против американского боксёра Флойда Мейвезера.
41-летний Пакьяо, в свою очередь, за время своей карьеры одержал 62 победы и потерпел 7 поражений.
Напомним, в мае 2020 года Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.
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