Пакьяо согласился на бой со скандальным Макгрегором

"Пакьяо решил подраться с Макгрегором. Львиную долю выручки Мэнни направит на помощь жителям Филиппин, которые столкнулись с коронавирусом", - приводит слова Джонсона издание Bloody Elbow.

Ранее Оди Аттар, менеджер Пакьяо и Макгрегора, сообщил, что поединок между ними более чем реален. Отмечается, что бой может состояться в конце декабря или в начале января.

32-летний Макгрегор за время своей карьеры принял участие в одном профессиональном боксёрском поединке. В 2017 году Макгрегор провёл поединок против американского боксёра Флойда Мейвезера.

41-летний Пакьяо, в свою очередь, за время своей карьеры одержал 62 победы и потерпел 7 поражений.

Напомним, в мае 2020 года Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.