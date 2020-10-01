Чт, 1.10.2020
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Егор Мещеряков, экс-баскетболист сборной Беларуси

Пакьяо согласился на бой со скандальным Макгрегором

Мэнни Пакьяо

ФОТО: AP/Scanpix

Известный филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо согласился встретиться на ринге с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщил ассистент Пакьяо Джейк Джоусон.

"Пакьяо решил подраться с Макгрегором. Львиную долю выручки Мэнни направит на помощь жителям Филиппин, которые столкнулись с коронавирусом", - приводит слова Джонсона издание Bloody Elbow.

Ранее Оди Аттар, менеджер Пакьяо и Макгрегора, сообщил, что поединок между ними более чем реален. Отмечается, что бой может состояться в конце декабря или в начале января.

32-летний Макгрегор за время своей карьеры принял участие в одном профессиональном боксёрском поединке. В 2017 году Макгрегор провёл поединок против американского боксёра Флойда Мейвезера.

41-летний Пакьяо, в свою очередь, за время своей карьеры одержал 62 победы и потерпел 7 поражений. 

Напомним, в мае 2020 года Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

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