Пт, 2.10.2020
Чаи, настои, какие-то другие вещи - это не гомеопатия. Гомеопатия основывается на двух принципах. Первый - "похожее лечит похожее", то, что вызывает какие-то симптомы, может лечить эти же симптомы. И второй принцип - чем больше разбавлено это, тем оно эффективнее. Гомеопатия - это разбавленный яд. Дмитрий Голубев, автор инициативы "За медицину без шарлатанов"
Дмитрий Голубев, автор инициативы "За медицину без шарлатанов"

Лицом к лицу: Хэмилтон в шаге от повторения рекорда Шумахера

ФОТО: Reuters/AP/Scanpix

Скорее всего уже в ближайшие недели падёт рекорд семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, а именно 91 победа на Гран-при. Британец Льюис Хэмилтон отстаёт всего на одну победу, но он уже разогнался словно поезд и близится к тому, чтобы побить рекорд, установленный немцем. 

Надо сказать, что без преград не обходится, наоборот, даже создаётся впечатление, что Хэмилтон слишком хочет побить все рекорды Шумахера, а потому допускает довольно глупые ошибки.

Так, например, на прошлой неделе в Сочи у Хэмилтона была хорошая возможность одержать свою 91-ю победу, однако спортсмен тренировал старт в неположенном месте, хотя этот момент ясно обусловлен в правилах, а потому ему были назначены 10 штрафных секунд, которые он провёл в боксах.

Этого было достаточно для того, чтобы амбициозный пилот команды "Мерседес" откатился на одно из последних мест и по итогу гонки не мог бороться за позицию выше третьей. 

Всё же нет сомнений, что с таким темпом Хэмилтон уже скоро сравняется и даже побьёт рекорд Шумахера. Также падёт и рекорд семи чемпионских титулов, который на данный момент всё ещё сохраняет Шумахер.

Сейчас Хэмилтон является шестикратным чемпионом и в этом сезоне спортсмен уже заработал значительно больше очков, чем его соперники, а потому вполне уверенно можно предполагать, что в 2020 году британец станет семикратным чемпионом мира Формулы-1. 

Но пока это не произошло, представляем вашему вниманию самые значимые достижения Шумахера на трассе Формулы-1, а также результаты Хэмилтона. 

 Михаэль ШумахерЛьюис Хэмилтон
Участие в Гран-при306260
Поул-позиция6896
Заработанные очки221223
Количество подиумов155159
Победы в Гран-при9190
Лучший круг7751
Чемпионские титулы76
Первая победаБельгия, 1992, BenettonКанада, 2007, McLaren
Последняя победаКитай, 2006, Ferrari 
Самые большие достижения72 победы Ferrari, 19 - Benetton21 победа McLaren, 69 - Mercedes

10 пилотов с наибольшим количеством побед на Гран-при:

  1. Михаэль Шумахер - 91
  2. Льюис Хэмилтон - 90
  3. Себастьян Феттель - 53
  4. Ален Прост - 51
  5. Айртон Сенна - 41
  6. Фернандо Алонсо - 32
  7. Найджел Мэнселл - 31
  8. Джеки Стюарт - 27
  9. Джим Кларк - 25
  10. Ники Лауда - 25

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