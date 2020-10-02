Лицом к лицу: Хэмилтон в шаге от повторения рекорда Шумахера

Скорее всего уже в ближайшие недели падёт рекорд семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, а именно 91 победа на Гран-при. Британец Льюис Хэмилтон отстаёт всего на одну победу, но он уже разогнался словно поезд и близится к тому, чтобы побить рекорд, установленный немцем.
Надо сказать, что без преград не обходится, наоборот, даже создаётся впечатление, что Хэмилтон слишком хочет побить все рекорды Шумахера, а потому допускает довольно глупые ошибки.
Так, например, на прошлой неделе в Сочи у Хэмилтона была хорошая возможность одержать свою 91-ю победу, однако спортсмен тренировал старт в неположенном месте, хотя этот момент ясно обусловлен в правилах, а потому ему были назначены 10 штрафных секунд, которые он провёл в боксах.
Этого было достаточно для того, чтобы амбициозный пилот команды "Мерседес" откатился на одно из последних мест и по итогу гонки не мог бороться за позицию выше третьей.
Всё же нет сомнений, что с таким темпом Хэмилтон уже скоро сравняется и даже побьёт рекорд Шумахера. Также падёт и рекорд семи чемпионских титулов, который на данный момент всё ещё сохраняет Шумахер.
Сейчас Хэмилтон является шестикратным чемпионом и в этом сезоне спортсмен уже заработал значительно больше очков, чем его соперники, а потому вполне уверенно можно предполагать, что в 2020 году британец станет семикратным чемпионом мира Формулы-1.
Но пока это не произошло, представляем вашему вниманию самые значимые достижения Шумахера на трассе Формулы-1, а также результаты Хэмилтона.
|Михаэль Шумахер
|Льюис Хэмилтон
|Участие в Гран-при
|306
|260
|Поул-позиция
|68
|96
|Заработанные очки
|221
|223
|Количество подиумов
|155
|159
|Победы в Гран-при
|91
|90
|Лучший круг
|77
|51
|Чемпионские титулы
|7
|6
|Первая победа
|Бельгия, 1992, Benetton
|Канада, 2007, McLaren
|Последняя победа
|Китай, 2006, Ferrari
|Самые большие достижения
|72 победы Ferrari, 19 - Benetton
|21 победа McLaren, 69 - Mercedes
10 пилотов с наибольшим количеством побед на Гран-при:
- Михаэль Шумахер - 91
- Льюис Хэмилтон - 90
- Себастьян Феттель - 53
- Ален Прост - 51
- Айртон Сенна - 41
- Фернандо Алонсо - 32
- Найджел Мэнселл - 31
- Джеки Стюарт - 27
- Джим Кларк - 25
- Ники Лауда - 25
Подпишись на RUS TVNET в Instagram! Наглядно о важном и не только!