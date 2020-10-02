Лицом к лицу: Хэмилтон в шаге от повторения рекорда Шумахера

Надо сказать, что без преград не обходится, наоборот, даже создаётся впечатление, что Хэмилтон слишком хочет побить все рекорды Шумахера, а потому допускает довольно глупые ошибки.

Так, например, на прошлой неделе в Сочи у Хэмилтона была хорошая возможность одержать свою 91-ю победу, однако спортсмен тренировал старт в неположенном месте, хотя этот момент ясно обусловлен в правилах, а потому ему были назначены 10 штрафных секунд, которые он провёл в боксах.

Этого было достаточно для того, чтобы амбициозный пилот команды "Мерседес" откатился на одно из последних мест и по итогу гонки не мог бороться за позицию выше третьей.

Всё же нет сомнений, что с таким темпом Хэмилтон уже скоро сравняется и даже побьёт рекорд Шумахера. Также падёт и рекорд семи чемпионских титулов, который на данный момент всё ещё сохраняет Шумахер.

Сейчас Хэмилтон является шестикратным чемпионом и в этом сезоне спортсмен уже заработал значительно больше очков, чем его соперники, а потому вполне уверенно можно предполагать, что в 2020 году британец станет семикратным чемпионом мира Формулы-1.

Но пока это не произошло, представляем вашему вниманию самые значимые достижения Шумахера на трассе Формулы-1, а также результаты Хэмилтона.

Михаэль Шумахер Льюис Хэмилтон Участие в Гран-при 306 260 Поул-позиция 68 96 Заработанные очки 221 223 Количество подиумов 155 159 Победы в Гран-при 91 90 Лучший круг 77 51 Чемпионские титулы 7 6 Первая победа Бельгия, 1992, Benetton Канада, 2007, McLaren Последняя победа Китай, 2006, Ferrari Самые большие достижения 72 победы Ferrari, 19 - Benetton 21 победа McLaren, 69 - Mercedes

10 пилотов с наибольшим количеством побед на Гран-при:

Михаэль Шумахер - 91 Льюис Хэмилтон - 90 Себастьян Феттель - 53 Ален Прост - 51 Айртон Сенна - 41 Фернандо Алонсо - 32 Найджел Мэнселл - 31 Джеки Стюарт - 27 Джим Кларк - 25 Ники Лауда - 25