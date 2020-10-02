Джо Байден, согласно опросам общественного мнения, сохраняет широкий отрыв от президента США Дональда Трампа накануне ноябрьских выборов.

Но хотя Трамп безграмотно отреагировал на пандемию Covid-19 (из-за этого провала страна стала намного слабее, чем могла быть в ином случае), он удерживает небольшое преимущество при ответе на вопрос, какой из кандидатов будет лучше для американской экономики.

Спасибо Трампу: в стране с 4% мирового населения сейчас зарегистрировано более 20% всех смертей в мире от Covid-19.

Это абсолютно позорный результат, учитывая, что в Америке передовая (хотя и дорогая) система здравоохранения.

Идея, что республиканцы лучше демократов управляют экономикой, это старый миф, который необходимо развеять. В книге 1997 года "Политические циклы и макроэкономика" вместе с покойным (и великим) Альберто Алесиной мы продемонстрировали, что под руководством администраций демократов, как правило, наблюдаются более высокие темпы экономического роста, безработица ниже, а фондовый рынок сильнее, чем при президентах-республиканцах.

Более того, рецессии в США почти всегда случаются при республиканских администрациях – и эта тенденция продолжилась после выхода нашей книги. Рецессии 1970, 1980-1982, 1990, 2001, 2008-2009 и теперь 2020 годов разразились, когда в Белом доме находился республиканец (за исключением двойной рецессии 1980-1982 годов, которая началась при Джимми Картере, но продолжилась при Рональде Рейгане). Великая рецессия 2008-2009 годов была спровоцирована финансовым кризисом 2007-2008 годов, который также случился при администрации Республиканской партии.

Такая тенденция не случайна: политика смягчения регулирования приводит к финансовым кризисам и рецессиям. И республиканцы усугубляют положение, постоянно принимая безрассудные бюджетные решения: они тратят столько же, сколько и демократы, но отказываются повышать налоги для компенсации возникающего бюджетного дефицита.

Из-за подобных ошибок в управлении, совершенных при президенте Джордже Буше-младшем, в наследство президенту Бараку Обаме и вице-президенту Байдену досталась худшая рецессия со времен Великой депрессии. В начале 2009 года уровень безработицы в США превышал 10%, экономика находилась в свободном падении, дефицит бюджета превышал $1,2 трлн, а фондовый рынок рухнул почти на 60%. К концу второго срока Обамы – в начале 2017 года – все эти индикаторы радикально улучшились.

Более того, даже до рецессии, вызванной Covid-19, показатели безработицы, темпов роста ВВП, а также фондового рынка, были лучше при Обаме, чем при Трампе.

Унаследовав миллионы от своего отца, Трамп растратил их на провальные бизнес-проекты, и точно так же он унаследовал от своего предшественника сильную экономику и пустил ее под откос всего за один срок.

Рост котировок акций в августе этого года совпал с укрепление лидерства Байдена в предвыборных опросах общественного мнения, а это значит, что рынки не нервничают по поводу президентства Байдена или перспективы полной победы демократов в Конгрессе. Причина проста: администрация Байдена вряд ли будет проводить радикальную экономическую политику. Байдена могут окружать прогрессивные советники, но все они полностью принадлежат к политическому мейнстриму.

Кроме того, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, выбранная им кандидатом в вице-президенты, известна как умеренный политик, а большинство сенаторов-демократов, которые, возможно, будут заседать в новом Конгрессе, настроены более центристски, чем левое крыло их партии.

Да, администрация Байдена может поднять предельные ставки налогов для корпораций и 1% домохозяйств США, являющихся самыми богатыми. Трамп и конгрессмены-республиканцы снизили эти ставки просто для того, чтобы их богатые спонсоры и корпорации получили подачку в размере $1,5 трлн. Но повышение ставки налога приведет лишь к умеренному удару по прибылям корпораций. А любые издержки для экономики будут с лихвой компенсированы не только закрытием налоговых лазеек, которые позволяют уклоняться от налогов и выводить прибыли и производство за рубеж, но и предлагаемой Байденом программой "Сделано в Америке", призванной вернуть в страну больше рабочих мест, прибылей и производств.

Кроме того, Трамп и его коллеги-республиканцы даже не стали утруждать себя формулировкой политической программы для этих выборов, а Байден предложил целый комплекс бюджетных мер, призванных стимулировать рост экономики. Если демократы получат контроль в обеих палатах Конгресса и в Белом доме, тогда администрация Байдена займется не только широким бюджетным стимулированием, ориентированным на нуждающихся в таком стимулировании домохозяйства, трудящихся и малый бизнес, но и инфраструктурными расходами и инвестициями в зеленую экономику, которые будут создавать рабочие места.

Демократы будут инвестировать не в снижение налогов для миллиардеров, а в образование и профессиональную переподготовку работников, а также в проактивную промышленную и инновационную политику с целью гарантировать будущую конкурентоспособность страны. Частный бизнес больше не будут терроризировать вспышки гнева президента в Twitter.

Демократы также призывают к повышению минимальных зарплат, чтобы увеличить потребление и доходы трудящихся, и к введению более разумного регулирования, чтобы сократить выбросы углекислого газа. Они будут добиваться мер, помогающих частично восстановить переговорную силу работников и защитить вкладчиков от хищнических финансовых учреждений. У них будет намного более разумный подход к вопросам внешней торговли, иммиграции и внешней политики. Они займутся восстановлением пострадавших американских альянсов и партнёрств и будут проводить в отношении Китая политику "сотрудничества конкурентов", а не политику сдерживания, от которой проигрывают обе стороны. Все эти меры будут хороши для рабочих мест, роста экономики и для рынков.

Хотя Трамп представляет себя популистом, он явный плуторкат (плуто-популист) – и именно так он и правит.

Его экономическая политика стала катастрофой для американских трудящихся и для долгосрочной экономической конкурентоспособности страны. Внешнеторговые и иммиграционные решения, которые рекламировались как меры по восстановлению рабочих мест в США, привели к обратному эффекту. При Трампе не сократилось количество "смертей от отчаяния", которые непропорционально чаще происходят среди белого населения (синие воротнички и работники прекариата): в 2019 году было зарегистрировано более 70 тысяч смертей от передозировки наркотиками – и это массовое убийство американцев продолжается. Если Америка хочет занимать высокооплачиваемые рабочие места будущего, ей надо будет готовить к ним свою рабочую силу, а не выбирать саморазрушительную политику протекционизм и ксенофобии.

Для американских избирателей, которые озабочены экономическими перспективами Америки, выбор не может быть более очевидным. Байден давно и хорошо знает проблемы "синих воротничков"; это единственный в новейшей истории кандидат в президенты, который не учился в университетах Лиги плюща. У него выше, чем у кого-либо другого, шансы восстановить демократическую коалицию и вернуть поддержку разочарованных избирателей из рабочего класса. Для всех американцев, которые беспокоятся о своём будущем и о будущем своих детей, правильный выбор в ноябре не может быть более явным.

Нуриэль Рубини – профессор экономики в Школе бизнеса им. Стерна при Нью-Йоркском университете, ведущий программы NourielToday.com.

©Project Syndicate, 2020