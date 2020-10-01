С сегодняшнего дня тариф на отопление для рижан уменьшится

Такой тариф будет действовать до 31 июля 2021 года, а с 1 августа 2021 года тариф составит 40,94 евро за мегаватт-час.

В КРОУ сообщили, что с апреля по август Rigas siltums получило незапланированные доходы от изменений цен на топливо и тепловую энергию, что и позволило снизить тариф.

Тариф на отопление в этом сезоне будет на 23% меньше, чем в предыдущем.