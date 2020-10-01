С сегодняшнего дня тариф на отопление для рижан уменьшится

С сегодняшнего дня тариф на отопление для рижан составит 39,77 евро за мегаватт-час, что на 1,7% меньше, чем раньше, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ).
Такой тариф будет действовать до 31 июля 2021 года, а с 1 августа 2021 года тариф составит 40,94 евро за мегаватт-час.
В КРОУ сообщили, что с апреля по август Rigas siltums получило незапланированные доходы от изменений цен на топливо и тепловую энергию, что и позволило снизить тариф.
Тариф на отопление в этом сезоне будет на 23% меньше, чем в предыдущем.
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