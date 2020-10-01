"Жена кричала, что дом разрушен!" Трагическое ДТП в Вилянах унесло жизнь 35-летнего мужчины

Трагическая авария произошла 30 сентября в Вилянах. В 03:50 водитель Audi A4, мужчина 1985 года рождения, не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в жилой дом.

"Спал. Шум. Удар. Все. Очнулся - жена кричит, что произошла авария, что дом разрушен", - рассказывает житель дома Дмитрий.

Осознав, что машина буквально въехала в его дом, мужчина надел на себя первое, что пропало под руку, и поспешил на улицу, где увидел жуткую картину - под развалинами его веранды виднелся фрагмент смятого автомобиля. Рядом стоял BMW, водитель которого уже пытался помочь шоферу разбившейся машины.

"Он вытащил его из машины и положил на дорогу. Водитель, конечно, был без сознания, но еще живой. Потом приехала "скорая" и констатировала, что пострадавший уже мертв", - говорит Дмитрий.

По словам хозяина дома, после разговора с водителем BMW на месте ДТП стало понятно, что причиной трагедии стали банальные уличные гонки.

И хозяин, и соседи знали покойного. Им оказался местный житель, работавший в магазине автозапчастей. Соседи отметили, что после аварии сотрудники правоохранительных органов изъяли из разбившегося автомобиля несколько бутылок алкоголя.

Дмитрий считает, что в этой ситуации его и его семью спасло только удачное стечение обстоятельств, ведь машина остановилась буквально в нескольких метрах от кроватей, на которых в это время спали люди.

Видео: сюжет Degpunktā