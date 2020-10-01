Винькеле: школы как можно дольше должны продолжать обучение на месте

"Большое число заболевших является сигналом обществу, что Covid-19 - не вымысел и чрезвычайно заразен. Только общими усилиями мы можем его ограничить. Общее количество случаев заболевания увеличилось из-за ряда факторов - того, что проводилось более обширное тестирование, а также того, что в отличие от ситуации весной школы не закрыты, обучение продолжается на месте, тем самым увеличивая шансы заразиться", - сказала министр.

Поэтому следует соблюдать меры безопасности, чтобы школы могли как можно дольше продолжать обучение на месте, хотя очевидно, что при росте заболеваемости не исключен переход на удаленное обучение по всей Латвии.

"Дистанционное обучение - экономический удар для семьи, потому что родители должны оставаться дома, они не могут работать, а экономика не может восстанавливаться. Кроме того, это стресс, также увеличиваются риски неравенства школьников. Поэтому решение о введении дистанционного обучения в Латвии будет последним шагом, который нужно как можно дольше оттягивать", - сказала глава Минздрава.