За сутки в Латвии выявлено 44 новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки сделано 4699 тестов на "Covid-19", в целом с начала пандемии - 324 717 тестов.

Заболевание подтверждено у 1868 человек, 1307 человек выздоровели. Умерли 37 человек, у которых был выявлен Covid-19.

За прошедшие сутки госпитализированы три пациента с Covid-19. В больницах находится 21 пациент с коронавирусом, у 19 заболевание средней тяжести, два человека в тяжелом состоянии.