Чт, 1.10.2020
Макрон в ходе своего визита показал, что у Латвии и Франции есть общая угроза - внешнее вмешательства в выборы. Обе страны активно обсуждают вопросы электронного голосования и амбиции России повлиять на исход голосования. Ояр Скудра, доцент Латвийского университета
Ояр Скудра, доцент Латвийского университета

За сутки в Латвии выявлено 44 новых случаев Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

В среду в Латвии выявлено 44 новых случая Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

За прошедшие сутки сделано 4699 тестов на "Covid-19", в целом с начала пандемии - 324 717 тестов.

Заболевание подтверждено у 1868 человек, 1307 человек выздоровели. Умерли 37 человек, у которых был выявлен Covid-19.

За прошедшие сутки госпитализированы три пациента с Covid-19. В больницах находится 21 пациент с коронавирусом, у 19 заболевание средней тяжести, два человека в тяжелом состоянии.

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