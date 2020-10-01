Чт, 1.10.2020
Визит также свидетельствует о том, как Макрон оценивает версию президента России Владимира Путина о том, что Алексей Навальный, скорее всего, отравился сам и что к этой истории причастна Латвия. Отто Табунс, директор Балтийского фонда безопасности
Отто Табунс, директор Балтийского фонда безопасности

За сутки в Латвии выявлено 44 новых случая Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

В среду в Латвии выявлено 44 новых случая Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

По данным центра, 33 заболевших заразились от уже известных источников инфекции, один человек - в Финляндии, а пути заражения еще 10 человек уточняются.

За прошедшие сутки сделано 4699 тестов на Covid-19, в целом с начала пандемии - 324 717 тестов.

Заболевание подтверждено у 1868 человек, 1307 человек выздоровели. Умерли 37 человек, у которых был выявлен Covid-19.

За прошедшие сутки госпитализированы три пациента с Covid-19. В больницах находится 21 пациент с коронавирусом, у 19 заболевание средней тяжести, два человека в тяжелом состоянии.

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