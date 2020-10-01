Лаборатории жалуются на нехватку работников для тестирования на Covid-19

Как министр сказала Латвийскому радио, пока в Латвии нет такой ситуации, как в других странах Европы, где тестирования нужно ждать несколько дней. Она призывает желающих сдать тест выбирать пункты, где нагрузка, возможно, не так велика, а также выразила надежду, что лабораториям удастся продлить время работы в выходные дни, чтобы обеспечить больше возможностей для тестирования.