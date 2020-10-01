Лаборатории жалуются на нехватку работников для тестирования на Covid-19

Министр здравоохранения Илзе Винькеле призывает людей, которые хотят сдать тест на Covid-19, с пониманием отнестись к очередям на тестирование, так как лаборатории жалуются на нехватку работников, особенно в выходные дни.
Как министр сказала Латвийскому радио, пока в Латвии нет такой ситуации, как в других странах Европы, где тестирования нужно ждать несколько дней. Она призывает желающих сдать тест выбирать пункты, где нагрузка, возможно, не так велика, а также выразила надежду, что лабораториям удастся продлить время работы в выходные дни, чтобы обеспечить больше возможностей для тестирования.
Ранее Винькеле сообщила, что в субботу, 3 октября, в Даугавпилсе будет проведено крупномасштабное тестирование на Covid-19 по слюне. Такой метод уже использовался в Кулдиге, а в дальнейшем его планируется применять в Детской клинической университетской больнице и школах.
Это, по словам главы Минздрава, позволит существенно увеличить объемы тестирования.
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