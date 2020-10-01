За сутки в Эстонии 81 новый случай Covid-19, в Литве - 91. Один пациент скончался

По состоянию на утро 1 октября в госпитализации нуждались 36 человек с коронавирусом, искусственная вентиляция легких требуется двум пациентам.

В Ляэне-Таллиннской больнице скончалась инфицированная коронавирусом 84-летняя женщина. Всего в Эстонии скончались 65 заразившихся коронавирусом.

По состоянию на среду выздоровели 2 643 человека.

В Эстонии сделано почти 216 000 первичных тестов, из них позитивный результат дали 3 450 тестов (1,6%).

В Литве

В Литве выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом, общее количество заражений составило 4784, сообщило в четверг Министерство здравоохранения Литвы.

Коронавирусом продолжает болеть 2249 человек, 2424 выздоровели.

Covid-19 в Литве унес жизни 92 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам.

В изоляции находится 25 171 человек.

С 1 июня в Литве выявлено 274 привозных случая.

За минувшие сутки проверены 6973 пробы на коронавирус. В целом проведено 781 960 тестов.