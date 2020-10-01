Чт, 1.10.2020
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Егор Мещеряков, экс-баскетболист сборной Беларуси

Остапенко на "Ролан Гаррос" обыграла четвёртую ракетку мира

ФОТО: Reuters/ScanPix

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко успешно преодолела второй раунд Открытого чемпионата Франции, обыграв чешку Каролину Плишкову.

Матч продолжался 1 час 9 минут и завершился победой Остапенко со счётом 6:4, 6:2.

Отметим, что Плишкова занимает 4-е место в мировом рейтинге, в то время как Остапенко располагается на 43-й строчке.

По ходу матча 28-летняя Плишкова дважды взяла подачу соперницы, совершила два эйса и допустила четыре двойные ошибки. 23-летняя Остапенко сделала пять брейков, два эйса и трижды ошиблась при подаче. Счёт в личных встречах стал 3:2 в пользу Остапенко.

За выход в следующий раунд Остапенко заработала 130 рейтинговых очков WTA. В третьем раунде турнира Остапенко померится силами либо с американкой Слоан Стивенс, либо с испанкой Паулой Бадосой.

В этом году "Ролан Гаррос" должен был пройти с 25 мая по 7 июня, но в марте было решено перенести турнир на осень. Это последний турнир "Большого шлема" в 2020 году.

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