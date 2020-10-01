Тренер сборной Латвии вызвал 27 футболистов на матчи против Черногории, Фарер и Мальты

В список кандидатов в сборную вошли 27 футболистов, среди которых Кристерс Тоберс, Даниэль Онтужанс и Эдуард Тиденбергс - в прошлый раз Казакевич обошёлся без них.

В списке кандидатов также отсутствует Игорь Тарасов, так как у его клуба "КуПС" во время перерыва для сборных запланировано несколько матчей в чемпионате Финляндии.

7 октября сборная Латвии проведёт товарищеский матч на выезде против Черногории, 10 октября на выезде в рамках Лиги Наций против Фарерских островов, а 13 октября у себя дома против Мальты.

Напомним, сборная Латвии в сентябре провела два матча в Лиге Наций, оба из которых завершились вничью - 0:0 с Андорой и 1:1 с Мальтой.

Список кандидатов в сборную:

Вратари: Павел Штейнбор ("Ягеллония", Польша), Роберт Озолс ("Рига"), Давис Ошс ("Спартак" Юрмала).

Защитники: Антоний Черномордый, Элвис Стуглис, Ритвар Ругин (все "Рига"), Роберт Савалниекс, Владислав Сорокин (оба - РФШ), Каспар Дубра ("Олександрия", Украина), Марцис Ошс ("Лугано", Швейцария), Кришс Карклиньш ("Валмиера"), Райвис Юрковскис ("Лиепая").

Полузащитники: Артур Зюзин, Янис Икауниекс (оба - РФШ), Эдуард Эмсис ("Ноа", Армения), Андрей Цыганик ("Зоря", Украина), Владислав Фёдоров ("Рига"), Алвис Яунземс ("Валмиера"), Глеб Клюшкин ("Судува", Литва), Эдуард Тиденбергс, Мартиньш Кигурс (оба - "Лиепая"), Кристерс Тоберс ("Лехия", Польша), Даниэль Онтужанс ("Бавария", Германия).

Нападающие: Владислав Гутковскис ("Ракув", Польша), Роберт Улдрикис ("Сьон", Швейцария), Давис Икауниекс ("Млада Болеслав", Чехия), Раймонд Кроллис ("Метта").