Пт, 2.10.2020
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Илмар Дуритис, парламентский секретарь Минздрава.

Маркуcу Риве предложили внушительную сумму за эскорт-услуги

Markus Riva

ФОТО: publicitātes

Латвийский певец Маркус Рива (Микелис Лякса) в гостях у Яниса Кривенса в программе Pāļa bazars рассказал, какие предложения он зачастую получает от фанатов в социальных сетях.

Кривенс спросил певца, что было самым странным из того, что он получал в сообщениях в Instagram.

"Для меня самым странным было предложение поработать в эскорте. Но за очень большую сумму - 30 тысяч", - сказала Рива.

Однако исполнитель не заинтересовался предложением и не ответил поклоннику. На вопрос, почему он отказался от такой большой суммы, музыкант объяснил: "Я знаю, что своей работой могу заработать те же деньги".

Рива также рассказал, что регулярно получает обнаженные фото от поклонников - как женщин, так и мужчин.

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