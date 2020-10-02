Маркуcу Риве предложили внушительную сумму за эскорт-услуги

Латвийский певец Маркус Рива (Микелис Лякса) в гостях у Яниса Кривенса в программе Pāļa bazars рассказал, какие предложения он зачастую получает от фанатов в социальных сетях.
Кривенс спросил певца, что было самым странным из того, что он получал в сообщениях в Instagram.
"Для меня самым странным было предложение поработать в эскорте. Но за очень большую сумму - 30 тысяч", - сказала Рива.
Однако исполнитель не заинтересовался предложением и не ответил поклоннику. На вопрос, почему он отказался от такой большой суммы, музыкант объяснил: "Я знаю, что своей работой могу заработать те же деньги".
Рива также рассказал, что регулярно получает обнаженные фото от поклонников - как женщин, так и мужчин.
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