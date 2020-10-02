Видео ⟩ Узнаете улицы своего района? Рижская певица Polka представила свой новый клип

Ее песни всегда наполнены личными переживаниями, а музыка дополняет тексты актуальными мотивами. Полина Polka Быковская на сцене первый год и уже успела выпустить 5 авторских треков, а также собрать свои первые миллионы прослушиваний на YouTube.

Polka собрала свой первый миллион прослушиваний на песню "Одна". Эта работа уже 6 месяцев подряд находится в TOP-5 латвийского чарта YouTube. В связи с успехом Полина решила снять свой первый музыкальный клип.

На год было запланировано множество релизов, но главным из них была песня "Шаг". Это работа о взаимоотношениях певицы с отцом. Презентуя песню, Полина не стала описывать релиз, как это делают все музыканты, ведь сама песня рассказывает о том, о чем никогда не говорят вслух.

"Долгое время эта песня пылилась, потому что я действительно не хотела ее показывать. Она очень важна для меня. Я искренне надеюсь, что песня поможет кому-то прожить свои первые шаги заново и отпустить их. Надо просто уметь прощать и любить вопреки всему", - рассказывает о своей работе Полина.

Над клипом работали директор Александр Белоцерковский, продюсер Михаил Надаляк и актер Йоан Энгельс.