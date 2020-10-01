Чт, 1.10.2020
Макрон в ходе своего визита показал, что у Латвии и Франции есть общая угроза - внешнее вмешательства в выборы. Обе страны активно обсуждают вопросы электронного голосования и амбиции России повлиять на исход голосования. Ояр Скудра, доцент Латвийского университета
Ояр Скудра, доцент Латвийского университета
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Пассажиров, едущих из Даугавпилса и Кулдиги или в эти города, призывают прикрывать рот и нос

Люди на автовокзале в Риге

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Автотранспортная дирекция в связи со сложной эпидемической ситуацией призывает пассажиров, едущих общественным транспортом из Даугавпилса и Кулдиги или в эти города, прикрывать рот и нос маской или шарфом, сообщила агентству LETA представитель дирекции Зане Плоне.

Также Автотранспортная дирекция призывает пассажиров по возможности покупать билеты в интернете или на автовокзале/станции, в автобусах или поездах соблюдать дистанцию два метра и стараться не садиться за водителем.

Пассажирам также рекомендуется не ездить в часы пик и в целом взвешивать необходимость поездки.

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