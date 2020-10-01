Пассажиров, едущих из Даугавпилса и Кулдиги или в эти города, призывают прикрывать рот и нос

Автотранспортная дирекция в связи со сложной эпидемической ситуацией призывает пассажиров, едущих общественным транспортом из Даугавпилса и Кулдиги или в эти города, прикрывать рот и нос маской или шарфом, сообщила агентству LETA представитель дирекции Зане Плоне.
Также Автотранспортная дирекция призывает пассажиров по возможности покупать билеты в интернете или на автовокзале/станции, в автобусах или поездах соблюдать дистанцию два метра и стараться не садиться за водителем.
Пассажирам также рекомендуется не ездить в часы пик и в целом взвешивать необходимость поездки.
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