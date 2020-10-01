Подробности 44 новых случаев Covid-19: более половины - в Риге и Кулдигском крае

Таким образом, число новых случаев Covid-19 в этих самоуправлениях составляет 63,6% от всех случаев заражения, зарегистрированных за прошедшие сутки.

Семь случаев констатированы в Даугавпилсе, по двое заболевших зарегистрированы в Юрмале, Олайнском и Талсинском краях. В свою очередь по одному заболевшему зарегистрировано в Краславском и Саласпилсском краях, а также в Валмиере.

В Салдусском крае больше нет ни одного случая заболевания Covid-19.

Больше всего зараженных в возрастной группе от 40 до 49 лет - 12 человек. Далее следуют дети в возрасте до девяти лет, среди которых зарегистрировано девять случаев заболевания.

Шесть заболевших - в возрастной группе от 50 до 59 лет, по пять случаев - в группах от 30 до 39 и от 60 до 69 лет. Еще три случая зарегистрированы в возрасте от 20 до 29 лет, по два - от десяти до 19 лет и старше 70 лет.

Напомним, а среду в Латвии выявлено 44 новых случая Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

За прошедшие сутки сделано 4699 тестов на Covid-19, в целом с начала пандемии - 324 717 тестов.

Заболевание подтверждено у 1868 человек, 1307 человек выздоровели. Умерли 37 человек, у которых был выявлен Covid-19.

За прошедшие сутки госпитализированы три пациента с Covid-19. В больницах находится 21 пациент с коронавирусом, у 19 заболевание средней тяжести, два человека в тяжелом состоянии.