Чт, 1.10.2020
Визит также свидетельствует о том, как Макрон оценивает версию президента России Владимира Путина о том, что Алексей Навальный, скорее всего, отравился сам и что к этой истории причастна Латвия. Отто Табунс, директор Балтийского фонда безопасности
Отто Табунс, директор Балтийского фонда безопасности
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Песков заявил о сотрудничестве Навального с ЦРУ. В ответ оппозиционер пообещал подать в суд

Алексей Навальный

ФОТО: Reuters/ScanPix

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный объявил, что подаст в суд на пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова. Причиной этому стали словам представителя Кремля, что оппозиционер якобы "работает со специалистами ЦРУ", пишет "Медуза".

"Требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на "работу со специалистами ЦРУ". Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю. Если у органов государственной власти, от лица которых говорит Песков, есть доказательства той чуши, которую он несет, то это вопрос государственной безопасности России, и я требую опубликовать эти доказательства", - написал Навальный на своем сайте.

Ранее во время пресс-конференции Дмитрий Песков заявил журналистам, что с Навальным работают специалисты ЦРУ.

"Ну, скажу так, наверное, не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее. Действительно, есть такая информация. Я даже могу сказать конкретно: с ним в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки",

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- сказал Песков, отвечая на вопрос о словах спикера Госдумы Вячеслава Володина, который ранее также заявил о работе оппозиционера со спецслужбами.

"Действительно, есть информация о том, что вот эти инструкторы с ним трудятся в эти дни. Просачивалась даже какая-то информация в интернет, она и в Германии просачивалась, и у нас она была. Инструкторы работают. Инструкции, которые пациент получает, очевидны. Такие линии поведения мы видели не раз, здесь нечего скрывать", - отметил Песков.

Напомним, 1 октября в немецком издании Der Speigel вышло первое интервью Алексея Навального после его отравления. В нем оппозиционер среди прочего объявил, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин.

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