Фото ⟩ В Рижском зоопарке появились новые обитатели. Среди них - китайский мунджак и гранатовые галаго

Родившийся девять лет назад в Риге амурский тигр Клиф Грант в свое время уехал в зоопарк во Франции. Там он обзавелся потомством - тремя мальчиками и тремя девочками. И вот, его самая младшая дочь - четырехлетняя Тайга - прибыла в Ригу на постоянную жизнь. Вместе с ней в Рижский зоопарк приехал и жених - тигр Август возрастом два с половиной года. Он прибыл из Эберсвальдского зоопарка в Германии.

В экспозиции ночных животных Тропического дома теперь можно увидеть братьев гранатовых галаго Табо и Тайо. По сравнению с сенегальскими галаго, которые уже живут в экспозиции, этот вид примерно в пять раз больше и с более короткими ушами.

А вольер недалеко от верблюдов занял китайский мунджак Мондо. Этому виду присущи звуки, похожие на рев, которые животное издает в момент тревоги. Свою территорию они от братьев по виду защищают главным образом клыками, а не рогами.

Галерея: Новые обитатели Рижского зоопарка