Полиция разыскивает мужчину по фото, но призывает не приближаться к нему

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные. Был одет в синие джинсы, синюю футболку, серую куртку с капюшоном, темные кроссовки. С собой у него был черный рюкзак.

Госполиция призывает не приближаться к этому мужчине, несмотря на то, что он очень улыбчив - он может быть агрессивным и непредсказуемым.

Правоохранительные органы просят посмотреть фотографию и отозваться всех, у кого есть информация о возможном местонахождении этого человека, позвонив по номеру телефона 67086800 или 110.