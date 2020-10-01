Чт, 1.10.2020
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Ояр Скудра, доцент Латвийского университета

Полиция разыскивает мужчину по фото, но призывает не приближаться к нему

ФОТО: Valsts policija

Кенгарагский участок Госполиции Риги ищет без вести пропавшего Владимира Михальченко 1980 года рождения, который 7 сентября этого года в 7:30 вышел из дома по улице Лубанас в Риге и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные. Был одет в синие джинсы, синюю футболку, серую куртку с капюшоном, темные кроссовки. С собой у него был черный рюкзак.

Госполиция призывает не приближаться к этому мужчине, несмотря на то, что он очень улыбчив - он может быть агрессивным и непредсказуемым.

Правоохранительные органы просят посмотреть фотографию и отозваться всех, у кого есть информация о возможном местонахождении этого человека, позвонив по номеру телефона 67086800 или 110.

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