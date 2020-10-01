Полиция разыскивает мужчину с фотографии, но призывает к нему не приближаться

Кенгарагский участок Госполиции Риги ищет без вести пропавшего Владимира Михальченко 1980 года рождения, который 7 сентября этого года в 7:30 вышел из дома по улице Лубанас в Риге и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темного цвета. Был одет в синие джинсы, синюю футболку, серую куртку с капюшоном, темные кроссовки. С собой был черный рюкзак.
Госполиция призывает не приближаться к мужчине, несмотря на то, что он очень улыбчив - он может быть агрессивным и непрогнозируемым.
Госполиция просит осмотреть фотографию и отозваться всех, у кого есть информация о возможном местонахождении мужчины, позвонив по номерам телефона 67086800 или 110.
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!