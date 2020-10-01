Полиция разыскивает мужчину с фотографии, но призывает к нему не приближаться

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темного цвета. Был одет в синие джинсы, синюю футболку, серую куртку с капюшоном, темные кроссовки. С собой был черный рюкзак.

Госполиция призывает не приближаться к мужчине, несмотря на то, что он очень улыбчив - он может быть агрессивным и непрогнозируемым.

Госполиция просит осмотреть фотографию и отозваться всех, у кого есть информация о возможном местонахождении мужчины, позвонив по номерам телефона 67086800 или 110.