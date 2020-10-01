Месси и Роналду встретятся уже на групповом этапе. Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов

Итоги жеребьёвки:

Группа А: "Бавария" (Германия), "Атлетико" (Испания), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Локомотив" (Россия).

Группа В: "Реал" (Испания), "Шахтёр" (Украина), "Интер" (Италия), "Боруссия" Мёнхенгладбах (Германия).

Группа С: "Порту" (Португалия), "Манчестер Сити" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Марсель" (Франция).

Группа D: "Ливерпуль" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Аталанта" (Италия), "Мидтъюлланн" (Дания).

Группа Е: "Севилья" (Испания), "Челси" (Англия), "Краснодар" (Россия), "Ренн" (Франция).

Группа F: "Зенит" (Россия), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Лацио" (Италия), "Брюгге" (Бельгия).

Группа G: "Ювентус" (Италия), "Барселона" (Испания), "Динамо" Киев (Украина), "Ференцварош" (Венгрия).

Группа Н: "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Истанбул Башакшехир" (Турция).

Напомним, что команды из одной страны не могли встретиться на групповом этапе. Кроме того, согласно решению УЕФА, клубы из России и Украины также были разведены по разным группам.

Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов пройдут 20 и 21 октября, а завершится групповая стадия матчами 8 и 9 декабря. Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 состоится в Стамбуле.

Отметим также, что УЕФА принял решение смягчить ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Организация разрешила допуск 30% зрителей от вместимости стадиона. Фанаты команд, выступающих в гостях, допускаться на игры по-прежнему не будут.