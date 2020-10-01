Covid-19: Школа в Кулдиге перешла на "удаленку"

Из-за распространения Covid-19 обучение во 2-й Кулдигской средней школе в течение двух недель будет проходить удаленно.
В Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC) агентству LETA пояснили, что эпидемиологи продолжают работать с образовательным учреждением. В ходе расследования выявляются близкие контакты заболевших и принимаются соответствующие меры эпидемиологической безопасности.
Директор 2-й Кулдигской средней школы Гунтра Буйвида сообщила агентству LETA, что Covid-19 заболели двое учителей школы, один из которых работал в восьми классах, а также один технический сотрудник. По данным на сегодняшний день, школьники не заболели.
"Учитывая то, что один учитель работал с восемью классами, а четыре класса уже находились на карантине, мы больше не могли продолжать работу", - пояснила Буйвида.
Она подчеркнула, что подготовила всю документацию, чтобы школа с пятницы, 2 октября, могла продолжить процесс обучения удаленно.
Буйвида также сообщила, что в этой школе учатся дети, родители которых заразились Covid-19 на предприятии Kuldigas tekstils, где недавно была зафиксирована вспышка заболевания.
"У обоих учителей с позитивным тестом на вирус была температура и ломота в костях, поэтому я призываю своих коллег по всей стране очень серьезно относиться к своему здоровью. Констатировав первые симптомы болезни, нужно остаться дома, чтобы защитить от заболевания всех остальных", - сказала она.
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