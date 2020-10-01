В "динамовском дерби" Рига обыграла Минск в серии буллитов

В основное время и в овертайме команды так и не смогли выявить сильнейшего, поэтому победитель был определён в послематчевой серии буллитов. Удача оказалась на стороне рижского "Динамо" - 4:3 (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 1:0).

В первом периоде опасных моментов было не так много и единственную шайбу удалось забросить гостям - на 19-й минуте Роман Горбунов вывел минчан вперёд.

На 8-й минуте второго периода Артём Демков увеличил преимущество гостей, реализовав большинство. Пять минут спустя Павел Чернов сократил отставание в счёте, также реализовав большинство. Вскоре Демков оформил дубль и снова увеличил разрыв до двух шайб, но ещё до перерыва Мэтью Майоне забросил вторую шайбу в ворота гостей из Минска.

В третьем периоде хозяева чаще атаковали и за две с половиной минуты до финальной сирены Глеб Прохоренков сравнял счёт, переведя игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке голов не последовало и победитель был определён в серии буллитов - победный бросок на счету Чернова.

После восьми матчей рижане имеют в своём активе 5 очков и занимают последнее место в Западной конференции.

ФОТО: "Динамо" Рига - "Динамо" Минск