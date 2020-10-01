На нелегальном производстве алкоголя в Даугавпилсе обнаружено большое количество белорусских сигарет

На этой неделе в Даугавпилсе по месту жительства некоего мужчины было обнаружено нелегальное производство алкоголя, а также большое количество ввезенных из Белоруссии сигарет, сообщила агентству LETA представитель Латгальского регионального управления Госполиции Ласма Курсите.
В ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела полиция провела санкционированный обыск по месту жительства мужчины 1973 года рождения. В результате обыска было обнаружено 41 440 сигарет с белорусскими акцизными марками, а также две пачки сигарет без акцизных марок.
Курсите напомнила, что незаконное производство, хранение, перемещение или реализация алкогольных напитков или табачных изделий в большом объеме карается лишением свободы на срок до пяти лет, кратковременным лишением свободы, принудительными работами или штрафом с конфискацией имущества или без таковой, а также пробационным надзором на срок до трех лет или без такового.
В свою очередь незаконное производство, хранение или перемещение алкогольных напитков в значительном объеме карается лишением свободы на срок до трех лет, кратковременным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.
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