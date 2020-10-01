Чт, 1.10.2020
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  • На нелегальном производстве алкоголя в Даугавпилсе обнаружено большое количество белорусских сигарет

На нелегальном производстве алкоголя в Даугавпилсе обнаружено большое количество белорусских сигарет

Camel, Winston, Parliament, Marlboro Red, Marlboro Gold, Marlboro Menthol, American Spirit, Pall Mall, Newport and Winston cigarette brands manufactured by Philip Morris (Altria), R. J. Reynolds and Lorillard, photographed in Washington, DC, on April 29, 2013. Photo Credit: Kristoffer Tripplaar/ Sipa USA/sipausa.sipausa_sipausa_12555532/*** France Only ***/1401090816

ФОТО: SIPA/Scanpix

На этой неделе в Даугавпилсе по месту жительства некоего мужчины было обнаружено нелегальное производство алкоголя, а также большое количество ввезенных из Белоруссии сигарет, сообщила агентству LETA представитель Латгальского регионального управления Госполиции Ласма Курсите.

В ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела полиция провела санкционированный обыск по месту жительства мужчины 1973 года рождения. В результате обыска было обнаружено 41 440 сигарет с белорусскими акцизными марками, а также две пачки сигарет без акцизных марок.

Также был обнаружен нелегально произведенный алкоголь - 449 литров браги и 18 литров самогона, а также оборудование для производства алкоголя.

Курсите напомнила, что незаконное производство, хранение, перемещение или реализация алкогольных напитков или табачных изделий в большом объеме карается лишением свободы на срок до пяти лет, кратковременным лишением свободы, принудительными работами или штрафом с конфискацией имущества или без таковой, а также пробационным надзором на срок до трех лет или без такового.

В свою очередь незаконное производство, хранение или перемещение алкогольных напитков в значительном объеме карается лишением свободы на срок до трех лет, кратковременным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.

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