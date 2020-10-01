На нелегальном производстве алкоголя в Даугавпилсе обнаружено большое количество белорусских сигарет

В ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела полиция провела санкционированный обыск по месту жительства мужчины 1973 года рождения. В результате обыска было обнаружено 41 440 сигарет с белорусскими акцизными марками, а также две пачки сигарет без акцизных марок.

Также был обнаружен нелегально произведенный алкоголь - 449 литров браги и 18 литров самогона, а также оборудование для производства алкоголя.

Курсите напомнила, что незаконное производство, хранение, перемещение или реализация алкогольных напитков или табачных изделий в большом объеме карается лишением свободы на срок до пяти лет, кратковременным лишением свободы, принудительными работами или штрафом с конфискацией имущества или без таковой, а также пробационным надзором на срок до трех лет или без такового.

В свою очередь незаконное производство, хранение или перемещение алкогольных напитков в значительном объеме карается лишением свободы на срок до трех лет, кратковременным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.