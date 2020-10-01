Путин, Навальный, ЦРУ и необычная дымка над Латвией. Все, что вы могли пропустить 1 октября

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.
Четверг, 1 октября:
Коронавирус:
- За сутки в Латвии выявлено 44 новых случая Covid-19. Более половины - в Риге и Кулдигском крае.
- В Латвии кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 превысил рубеж в 16 случаев.
- Олайнское самоуправление назвало предприятие, на котором Covid-19 заразились 14 человек.
- Школа в Кулдиге перешла на "удаленку".
- Даугавпилсский университет переходит на дистанционное обучение.
- Подробности 44 новых случаев Covid-19: более половины - в Риге и Кулдигском крае.
- Пассажиров, едущих из Даугавпилса и Кулдиги или в эти города, призывают прикрывать рот и нос.
- За сутки в Эстонии 81 новый случай Covid-19, в Литве - 91. Один пациент скончался.
- Лаборатории жалуются на нехватку работников для тестирования на Covid-19.
- Винькеле: школы как можно дольше должны продолжать обучение на месте.
- Думпис о Covid-19: в Азии достижения лучше, чем в Европе. Главное - дисциплина общества.
Другие события дня:
- Латвийское небо покрыла необычная дымка.
- Эстония выдвинула президента Керсти Кальюлайд кандидатом на пост генсека ОЭСР.
- Песков заявил о сотрудничестве Навального с ЦРУ. В ответ оппозиционер пообещал подать в суд.
- В резекненском Baby box оставили младенца.
- H&M в Германии оштрафована на десятки миллионов евро за слежку за сотрудниками.
- Сейм утвердил Вилкса на должности члена совета Банка Латвии.
- Сейм не признал Лукашенко законным президентом Беларуси.
- Госконтроль: политика пенсий по выслуге лет несправедлива по отношению к получателям пенсий по старости.
- На Марсе нашли озера с соленой водой.
- В России планируют аресты геев, получивших детей от суррогатных матерей.
- Латвии прогнозируют самый резкий спад экономики в Балтии.
- Парковка на набережной 11 Ноября станет дороже в два раза.
- В результате пожара в Резекненском крае погиб один человек.
- Раскрыто убийство 33-летней давности, произошедшее на пароме "Эстония".
- В Латвии пройдет индексация: кошельки пенсионеров пополнятся.
- Навальный: за моим отравлением стоит Путин.
- В Сенате США призвали Трампа расследовать отравление Навального.
- "Жена кричала, что дом разрушен!" Трагическое ДТП в Вилянах унесло жизнь 35-летнего мужчины.
- С сегодняшнего дня тариф на отопление для рижан уменьшится.
- "Я не знал, что придется воевать". Би-би-си нашла наемника из Сирии в Карабахе.
Новости из мира знаменитостей:
- Ефремов выплатил назначенную судом компенсацию сыну погибшего в ДТП мужчины.
- Лауреатом альтернативной "нобелевки" стал белорусский активист.
- Ольга Бузова с криками "Никогда ничего не бойтесь!" стала трендом в TikTok.
Главное в спорте:
- Месси и Роналду встретятся уже на групповом этапе. Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов.
- Остапенко на "Ролан Гаррос" обыграла четвёртую ракетку мира.
- Пакьяо согласился на бой со скандальным Макгрегором.
- Надаль играет в часах за миллион долларов. В них нет ни золота, ни бриллиантов.
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