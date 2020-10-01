Чт, 1.10.2020
Чаи, настои, какие-то другие вещи - это не гомеопатия. Гомеопатия основывается на двух принципах. Первый - "похожее лечит похожее", то, что вызывает какие-то симптомы, может лечить эти же симптомы. И второй принцип - чем больше разбавлено это, тем оно эффективнее. Гомеопатия - это разбавленный яд. Дмитрий Голубев, автор инициативы "За медицину без шарлатанов"
Дмитрий Голубев, автор инициативы "За медицину без шарлатанов"
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Путин, Навальный, ЦРУ и необычная дымка над Латвией. Все, что вы могли пропустить 1 октября

Путин, Навальный, ЦРУ и необычная дымка над Латвией. Все, что вы могли пропустить 1 октября

ФОТО: TVNET

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.

Четверг, 1 октября:

Коронавирус:

  • За сутки в Латвии выявлено 44 новых случая Covid-19. Более половины - в Риге и Кулдигском крае.
  • В Латвии кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 превысил рубеж в 16 случаев.
  • Олайнское самоуправление назвало предприятие, на котором Covid-19 заразились 14 человек.
  • Школа в Кулдиге перешла на "удаленку".
  • Даугавпилсский университет переходит на дистанционное обучение.
  • Подробности 44 новых случаев Covid-19: более половины - в Риге и Кулдигском крае.
  • Пассажиров, едущих из Даугавпилса и Кулдиги или в эти города, призывают прикрывать рот и нос.
  • За сутки в Эстонии 81 новый случай Covid-19, в Литве - 91. Один пациент скончался.
  • Лаборатории жалуются на нехватку работников для тестирования на Covid-19.
  • Винькеле: школы как можно дольше должны продолжать обучение на месте.
  • Думпис о Covid-19: в Азии достижения лучше, чем в Европе. Главное - дисциплина общества.

Другие события дня:

  • Латвийское небо покрыла необычная дымка.
  • Эстония выдвинула президента Керсти Кальюлайд кандидатом на пост генсека ОЭСР.
  • Песков заявил о сотрудничестве Навального с ЦРУ. В ответ оппозиционер пообещал подать в суд.
  • В резекненском Baby box оставили младенца.
  • H&M в Германии оштрафована на десятки миллионов евро за слежку за сотрудниками.
  • Сейм утвердил Вилкса на должности члена совета Банка Латвии.
  • Сейм не признал Лукашенко законным президентом Беларуси.
  • Госконтроль: политика пенсий по выслуге лет несправедлива по отношению к получателям пенсий по старости.
  • На Марсе нашли озера с соленой водой.
  • В России планируют аресты геев, получивших детей от суррогатных матерей.
  • Латвии прогнозируют самый резкий спад экономики в Балтии.
  • Парковка на набережной 11 Ноября станет дороже в два раза.
  • В результате пожара в Резекненском крае погиб один человек.
  • Раскрыто убийство 33-летней давности, произошедшее на пароме "Эстония".
  • В Латвии пройдет индексация: кошельки пенсионеров пополнятся.
  • Навальный: за моим отравлением стоит Путин.
  • В Сенате США призвали Трампа расследовать отравление Навального.
  • "Жена кричала, что дом разрушен!" Трагическое ДТП в Вилянах унесло жизнь 35-летнего мужчины.
  • С сегодняшнего дня тариф на отопление для рижан уменьшится.
  • "Я не знал, что придется воевать". Би-би-си нашла наемника из Сирии в Карабахе.

Новости из мира знаменитостей:

  • Ефремов выплатил назначенную судом компенсацию сыну погибшего в ДТП мужчины.
  • Лауреатом альтернативной "нобелевки" стал белорусский активист.
  • Ольга Бузова с криками "Никогда ничего не бойтесь!" стала трендом в TikTok.

Главное в спорте:

  • Месси и Роналду встретятся уже на групповом этапе. Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов.
  • Остапенко на "Ролан Гаррос" обыграла четвёртую ракетку мира.
  • Пакьяо согласился на бой со скандальным Макгрегором.
  • Надаль играет в часах за миллион долларов. В них нет ни золота, ни бриллиантов.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back