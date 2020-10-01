Профессор о дальнейшем развитии Covid-19: теперь все зависит от нас самих

"Нам всем снова необходимо стать внимательнее, сейчас все зависит от нас самих. Как мы будем встречаться, насколько больные куда-то пойдем - от этого и будет зависеть, будут ли у нас тяжелые больные, которых сейчас немного", - заявила в передаче "Сегодняшний вопрос" Латвийского телевидения руководитель кафедры инфектологии Рижского университета Страдиня, профессор Людмила Виксна.
Кроме того, она отметила, что чрезвычайно важно правильно носить маски, так как если она надета неправильно и ее трогают грязными перчатками, то она может принести больше вреда, чем пользы.
В передаче принял участие и парламентский секретарь Минздрава Илмарс Дуритис, который указал, что министерство нынешний способ тестирования не планирует заменять тестами слюны, которые используются в Кулдиге и Даугавпилсе.
"[Слюнный тест] может быть достаточно целесообразен в местах, где необходимо вообще понять, есть там вирус или нет", - сказал Дуритис.
Он также проинформировал, что Латвия, скорее всего, повысит кумулятивный показатель, однако пока что непонятно, насколько. Нынешний кумулятивный показатель равняется 16.
Комментируя возможные дальнейшие ограничения, парламентский секретарь указал, что необходимо оценивать каждую вспышку.
- отметил Дуритис.
В пятницу Латвия присоединится к так называемому "желтому списку", в который включены страны, после посещения которых необходимо соблюдать самоизоляцию.
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