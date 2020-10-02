airBaltic временно прекращает полеты из Риги в Лиепаю

Полеты между двумя городами пока приостановлены до 24 октября.

"Мы продолжаем обеспечивать полеты по более чем 50 направлениям по всей Европе, обеспечиваем лучшие соединения в Балтии. К сожалению, ограничения на поездки значительно повлияли на нашу деятельность, и спрос на рейсы в Лиепаю в настоящее очень невелик. Я уверен, что этот маршрут скоро вернется в нашу маршрутную сеть", - заявил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

Как сообщалось, оборот концерна airBaltic из-за пандемии Covid-19 в первом полугодии этого года уменьшился на 63,6% - до 78,713 млн евро, а убытки концерна выросли почти в семь раз - до 184,77 млн евро.