Пт, 2.10.2020
На экономику Латвии негативно влияет уменьшение инвестиций и снижение уверенности бизнеса в секторе услуг из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Европейский банк реконструкции и развития.
Европейский банк реконструкции и развития.

airBaltic временно прекращает полеты из Риги в Лиепаю

Иллюстративное фото

ФОТО: Publicitātes foto

Латвийская авиакомпания airBaltic сообщает, что с сегодняшнего дня будут временно прекращены полеты из Риги в Лиепаю.

Полеты между двумя городами пока приостановлены до 24 октября.

"Мы продолжаем обеспечивать полеты по более чем 50 направлениям по всей Европе, обеспечиваем лучшие соединения в Балтии. К сожалению, ограничения на поездки значительно повлияли на нашу деятельность, и спрос на рейсы в Лиепаю в настоящее очень невелик. Я уверен, что этот маршрут скоро вернется в нашу маршрутную сеть", - заявил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

Как сообщалось, оборот концерна airBaltic из-за пандемии Covid-19 в первом полугодии этого года уменьшился на 63,6% - до 78,713 млн евро, а убытки концерна выросли почти в семь раз - до 184,77 млн евро.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back