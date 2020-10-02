Евросоюз договорился о санкциях против Беларуси. Лукашенко нет в списке

"Завтра по письменной процедуре мы имплементируем санкции по Беларуси. Вы знаете, что то, что на столе - это список из примерно 40 лиц", - цитирует Русская служба BBC слова Шарля Мишеля на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

"Мы хотим дать шанс политическому диалогу", - добавил Мишель.

Напомним, что в конце августа лидеры стран ЕС заявили, что не считают президентские выборы в Беларуси свободными и не признают их официальные результаты. Они призвали провести новые выборы и выступили за мирный транзит власти.