Евросоюз договорился о санкциях против Беларуси. Лукашенко нет в списке

Санкции ЕС в отношении Беларуси за фальсификацию итогов выборов и подавление протестов коснутся около 40 человек. Лукашенко нет в списке, пишет DW со ссылкой на заявление председателя Евросовета Шарля Мишеля.
"Завтра по письменной процедуре мы имплементируем санкции по Беларуси. Вы знаете, что то, что на столе - это список из примерно 40 лиц", - цитирует Русская служба BBC слова Шарля Мишеля на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.
"Мы хотим дать шанс политическому диалогу", - добавил Мишель.
Напомним, что в конце августа лидеры стран ЕС заявили, что не считают президентские выборы в Беларуси свободными и не признают их официальные результаты. Они призвали провести новые выборы и выступили за мирный транзит власти.
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