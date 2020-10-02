Пт, 2.10.2020
Чаи, настои, какие-то другие вещи - это не гомеопатия. Гомеопатия основывается на двух принципах. Первый - "похожее лечит похожее", то, что вызывает какие-то симптомы, может лечить эти же симптомы. И второй принцип - чем больше разбавлено это, тем оно эффективнее. Гомеопатия - это разбавленный яд. Дмитрий Голубев, автор инициативы "За медицину без шарлатанов"
Дмитрий Голубев, автор инициативы "За медицину без шарлатанов"
1

Евросоюз договорился о санкциях против Беларуси. Лукашенко нет в списке

Александр Лукашенко

ФОТО: Reuters/ScanPix

Санкции ЕС в отношении Беларуси за фальсификацию итогов выборов и подавление протестов коснутся около 40 человек. Лукашенко нет в списке, пишет DW со ссылкой на заявление председателя Евросовета Шарля Мишеля. 

"Завтра по письменной процедуре мы имплементируем санкции по Беларуси. Вы знаете, что то, что на столе - это список из примерно 40 лиц", - цитирует  Русская служба BBC слова Шарля Мишеля на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

 "Мы хотим дать шанс политическому диалогу", - добавил Мишель. 

1

Напомним, что в конце августа лидеры стран ЕС заявили, что не считают президентские выборы в Беларуси свободными и не признают их официальные результаты. Они призвали провести новые выборы и выступили за мирный транзит власти.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back