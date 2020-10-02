Зачем шведы красят свои дома в красный цвет?

Цвет, который особенно часто используют для окраски фасадов деревянных домов в Швеции, называется красный "фалун" - он имеет почти знаковый статус в этой стране. Происхождение этого цвета можно проследить до 9 века, когда в центральной Швеции находились крупнейшие в Европе медные рудники. Именно они составляли экономическую основу всего Королевства и сделали его одной из самых богатых стран. Место это назвалось "фалун", от которого и происходит наименование оттенка красного, сообщает портал Smithsonian.

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Уже в 17 веке Швеция была одной из самых сильных и влиятельных стран Европы, во многом благодаря месторождениям меди, однако у рудников тоже есть срок годности. В конце 17 века ресурсы меди начали истощаться, и металл было уже не так легко найти. К 1687 году рудники опустели, завершив тем самым период расцвета страны. Несмотря на это, жители нашли другое практическое применение бывшим медным рудникам - в 18 веке люди начали использовать остаточные отложения металла для изготовления краски для своих домов.

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Красный цвет "фалун" состоит из камней и железной руды, оставшихся от рудников. Со временем в результате окисления частиц железа в рудах образовался уникальный красный пигмент. Чтобы ускорить процесс окисления, шведы собирали грязь на старых медных рудниках, сушили и сжигали. При нагревании собранного в шахтах ила его масса меняла цвет и приобретала ярко-красный оттенок. Затем сухой красный порошок смешивали с водой, мукой и льняным маслом, и этой эмульсией красили фасад здания.

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В 1900-х годах красный фасад уже считался архетипом шведских провинций. В то время Швеция пострадала от экономического кризиса, и арендная плата в Стокгольме резко выросла - он стал самым дорогим городом в Европе. Чтобы не подавлять общество, в 1904 году правительство призвало средний класс переехать в пригород и выдало ссуды на строительство домов. За это время красный тон "фалун" стал еще более актуальным, поскольку жители увидели в нем шведский символ и массово раскрасили свои дома.

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Сегодня красные загородные домики воспринимаются как символ и самобытность Швеции. Их очень часто изображают на открытках, елочных игрушках, упоминают в детских книгах и картинах.