Дополнительного финансирования для медицинских услуг не будет. Пациенты останутся за бортом

Организации пациентов одна за другой требуют немедленно найти дополнительное финансирование в 2021 году для повышения доступности лечения. К организациям онкологических пациентов и врачей присоединились еще несколько организаций, которые представляют пациентов с редкими и кардиологическими заболеваниями.

Пациенты подготовили письмо премьер-министру, руководству министерств и фракциям Сейма. "Организации пациентов поддерживают выделение финансирования для повышения оплаты труда медиков, как это предусмотрено законопроектом госбюджета на 2021 год, но мы не поддерживаем то, что потребности пациентов оставлены без внимания", - заявила координатор сети организаций пациентов Байба Зиемеле.

Неотложными приоритетами, для которых по-прежнему не хватает финансирования, являются уменьшение очередей к специалистам и на обследования, а также доступность медикаментов. Организации подсчитали, что на уменьшение очередей к специалистам и на обследования в проекте госбюджета не предусмотрено 17 млн евро, такая же сумма необходима для компенсируемых лекарств. "Эти 34 млн евро ежедневно влияют на жизнь и здоровье каждого латвийского пациента", - сказала Зиемеле.