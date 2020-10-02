Пт, 2.10.2020
Если ситуация резко ухудшится, использование масок в общественных местах может стать одним из первых шагов. Илмар Дуритис, парламентский секретарь Минздрава.
Илмар Дуритис, парламентский секретарь Минздрава.

За сутки в Латвии выявлено 77 новых случаев Covid-19; один человек умер
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ФОТО: pixabay.com

В четверг в Латвии выявлено 77 новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). 

Умер еще один инфицированный коронавирусом, входивший в возрастную группу 90-95 лет. В целом в Латвии умерли 38 человек, у которых был подтвержден Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 3914 тестов на Covid-19, в целом с начала пандемии - 328 631 тест. Заболевание подтверждено у 1945 человек, 1307 человек выздоровели.

За прошедшие сутки госпитализированы два пациента с Covid-19. В больницах находятся 22 пациента с коронавирусом, у 19 заболевание средней тяжести, три человека в тяжелом состоянии.

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