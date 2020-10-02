Внебрачная дочь экс-короля Бельгии через суд добилась титула принцессы

52-летняя художница Дельфина Боэль - внебрачная дочь короля Альберта II и баронессы Сибилл де Селис Лонгшам - теперь может называть себя принцессой Бельгии и носить фамилию династии Саксен-Кобург-Готских монархов.

Ее дети Жозефина и Оскар также смогут носить титулы принца и принцессы. Отмечается, что теперь к ним положено обращаться "Ваше королевское высочество". 1

Дети будут продолжать использовать фамилию своего отца - О'Хара - в сочетании с титулом. Дельфина может претендовать на восьмую часть наследства бывшего монарха.

Решение суда ожидалось не раньше конца октября, но в итоге оно было вынесено раньше. Это стало кульминацией процесса, который тянулся годами.

ФОТО: OLIVER HOSLET/EPA/Scanpix

Альберт II признал себя биологическим отцом Дельфины Боэль в январе.

Она добивалась анализа ДНК короля с 2013 года, однако тогда Альберт был главой государства и не мог проходить обвиняемым в судебном процессе. 1

Мать Боэль, баронесса Сибил де Селис Лонгшам, утверждает, что была любовницей Альберта II с 1966 по 1984 год. Она скрывала имя отца от дочери до ее совершеннолетия. Юридически отцом Дельфины считается бывший муж баронессы Жак Боэль. Он уже давно развелся с супругой и, как предполагают, исключил дочь из своего завещания.