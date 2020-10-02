Внебрачная дочь экс-короля Бельгии через суд добилась титула принцессы

Внебрачная дочь бывшего бельгийского короля Альберта II Дельфина Боэль отныне имеет полное право носить титул принцессы. Такое решение вынес Апелляционный суд Брюсселя, сообщает бельгийское издание VRT.
52-летняя художница Дельфина Боэль - внебрачная дочь короля Альберта II и баронессы Сибилл де Селис Лонгшам - теперь может называть себя принцессой Бельгии и носить фамилию династии Саксен-Кобург-Готских монархов.
Ее дети Жозефина и Оскар также смогут носить титулы принца и принцессы. Отмечается, что теперь к ним положено обращаться "Ваше королевское высочество".
Дети будут продолжать использовать фамилию своего отца - О'Хара - в сочетании с титулом. Дельфина может претендовать на восьмую часть наследства бывшего монарха.
Решение суда ожидалось не раньше конца октября, но в итоге оно было вынесено раньше. Это стало кульминацией процесса, который тянулся годами.
Альберт II признал себя биологическим отцом Дельфины Боэль в январе.
Она добивалась анализа ДНК короля с 2013 года, однако тогда Альберт был главой государства и не мог проходить обвиняемым в судебном процессе.
Мать Боэль, баронесса Сибил де Селис Лонгшам, утверждает, что была любовницей Альберта II с 1966 по 1984 год. Она скрывала имя отца от дочери до ее совершеннолетия. Юридически отцом Дельфины считается бывший муж баронессы Жак Боэль. Он уже давно развелся с супругой и, как предполагают, исключил дочь из своего завещания.
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